Tidligere Just Eat-boss skal stå i spidsen for dansk-belgisk fusion

Serieiværksætter og tidligere direktør for Just Eat, Klaus Nyengaard, fusionerer den danske iværksættervirksomhed Geniebelt med en belgisk konkurrent. Klaus Nyengaard kommer til at stå i spidsen for den nye virksomhed, der skal være markedsledende inden for digitale løsninger til byggebranchen.