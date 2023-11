Tesla hamrer salgsspeederen i bund

Når du sætter dig ind bag rattet for at køre hen og besøge familien, er der stor sandsynlighed for, at du vil være omgivet af Tesla efter Tesla efter Tesla.

Ny prisfald på, hvad der i forvejen er Danmarks bedst sælgende bil, ventes nu at sætte yderligere fart på salget.

»Den billigste lagerbil lige nu koster omkring 340.000 kroner, og det er altså en ret attraktiv pris. Det er godt nyt for forbrugerne. Det vil få mange til at trykke på købsknappen. Også folk, som overvejede andre modeller, men som nu ser en Tesla som et godt tilbud,« vurderer en førende bilanalytiker, Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom hos bilisternes interesseorganisation FDM, ifølge Avisen Danmark.

Han har været inde og se på, hvad der aktuelt er sat til salg af elbiler, og der er tale om nye markante prisdyk.

En Model Y Standard Range kan således fås helt ned til cirka 339.000 kroner, mens du kan spare cirka 43-50.000 kroner på to forskellige versioner af Model Y Long Range, som er den variant, der har en længere rækkevidde end standardvarianten.

De nye prisdyk kommer, efter at Tesla tidligere på året satte priserne kraftigt ned, hvilket fik salget til at stige kraftigt.

Allerede i september rundede Teslas Model Y en milepæl ved at sælge flere end 10.000 styk i Danmark, hvilket ville være første gang siden 2014, at et mærke nåede de højder.

Dengang var det Volkswagens Up!, der nåede 10.327 biler.