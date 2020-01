Telia smækker pengekassen i efter opkøb for 35 milliarder

Nordens største teleselskab trækker i bremsen for flere store opkøb i den nærmeste fremtid. Dermed ser det ikke ud til, at der er umiddelbar hjælp på vej til Telia i Danmark, som er den del af telegiganten, der har det hårdest.

Telias opkøbsansvarlige, Andreas Ekström, siger i et interview med Svenska Dagbladet, at den store pengekasse nu er smækket i.

»Jeg ser ikke, at vi kommer til at foretage flere transformative opkøb i den nære fremtid. Det handler om mere kompletterende opkøb inden for tele og IT og at fokusere på at få synergierne ud af de opkøb, som vi allerede har foretaget,« siger han til avisen.

Opkøb for 35 milliarder kroner

De er mange. Mellem 2014 og 2019 købte Telia ifølge avisen op for 50 milliarder svenske kroner (35,3 mia. danske kr.) i 44 selskaber og solgte fra for 62 milliarder svenske kroner i 14 selskaber.

Andreas Ekströms besked kommer efter Telias nylige kæmpekøb i Norden. I juli 2018 købte Telia TDCs norske kabel-TV-forretning, Get, for 16,5 milliarder danske kroner, og i samme uge meldte Telia sig som køber af Bonnier Broadcasting med blandt andet TV4 og C More for 9,2 milliarder svenske kroner.

Sideløbende har Telia solgt næsten alle sine forretninger i Eurasien oven på en større bestikkelsessag, hvor Telia betalte penge gennem et skuffeselskab i Gibraltar for at kunne få en vigtig mobiltilladelse i Usbekistan. Af de dengang syv lande, hvor Telia var, mangler kun Moldova at blive solgt, så Telia fremover kan koncentrere sig om Norden og de baltiske lande.

Uafklaret dansk skæbne

I mellemtiden har Telia skiftet topchef. Johan Dennelind, som kom til for at rydde op efter bestikkelsesskandalen, stoppede i efteråret for at blive teletopchef i Dubai. Forinden havde han gennem to år forsøgt at få løst Telias danske problem.

Han havde oprindeligt lovet en afgørelse om Telias skæbne i Danmark for et år siden, herunder om Telia overhovedet skal forblive i landet, men endnu er intet meldt ud. Telia i Danmark lider økonomisk under den hårde mobilkrig, som i årevis har kostet selskabet dyrt, uden at skiftende chefer har formået at ændre på det.

Når Telia 29. januar fremlægger regnskab og dermed kundetal, vil det stå klart, om konkurrenten 3 nu er blevet større end Telia og dermed kan kalde sig Danmarks tredjestørste teleselskab efter TDC og Telenor.

Telia og Telenor gik i 2014 sammen om et fælles mobilnet i Danmark for at dele regningen. De to selskaber havde fremskredne planer for – som det eneste sted i verden – at slå sig helt sammen i Danmark, men det forpurrede EUs danske konkurrencekommissær, Margrethe Vestager, der lod forstå, at de ikke ville få en godkendelse.

»Jeg tror, at der må ske en forandring på EU-niveau for at muliggøre en konsolidering af det danske telemarked,« siger Telias opkøbsansvarlige, Andreas Ekström, til Svenska Dagbladet.

Han påpeger, som mange før ham, at Danmark med fire store selskaber og tre landsdækkende mobilnet er temmelig godt dækket ind, og antyder, at der med fordel kunne luges ud.

Telia var inde i forhandlinger om at købe TDC i Danmark op til, at pensionskasserne PKA, PFA og ATP sammen med den omstridte, australske kapitalfond Macquarie i februar 2018 slog til og lagde over 50 milliarder kroner for TDC.

Et halvt år senere blev skotske Allison Kirkby, som var afgående topchef for den svenske Tele2-koncern, udpeget som ny topchef i TDC. Den post forlod hun 25. oktober 2019, da Telia udpegede hende som sin nye koncernchef. Her tiltræder Allison Kirkby i andet kvartal i år og overtager dermed det danske problem, som hun skal løse sammen med Thomas Kjærsgaard, som i november 2019 overtog den danske toppost efter tre måneder som vikar i stolen.