Telenor får bøde på 834 mio. kr. for at presse konkurrenter

Nordens største teleselskab, norske Telenor, får en bøde på langt over trekvart milliard kroner for at have misbrugt sin størrelse til at skade konkurrenterne med.

Den europæiske kontrolmyndighed, EFTA Surveillance Authority (ESA), har tirsdag idømt Telenor bøden på 112 millioner euro eller 834 millioner kroner.

Pressede konkurrenter op i pris

»Telenor misbrugte sin dominans på markedet ved en prisstrategi, som betød, at rivaler fik tab, når de solgte mobilt bredbånd til tablets og bærbare PCer i hjemlandet,« fastslår ESA i sin afgørelse, som også slår fast, at »Når Telenor har en dominerende position på markedet, har Telenor et særligt ansvar for at sikre, at de ikke forhindrer konkurrence«.

Der er tale om den største bøde, som ESA nogensinde har givet. Beløbet er udmålt ud fra Telenors omsætning.

Telenor har øjeblikkeligt meddelt, at selskabet vil anke afgørelsen.

Sagen er snart ti år gammel. Den handler om Telenors position i hjemlandet Norge i 2008-2012, og nærmere bestemt om, hvilke priser Telenor tog, for at konkurrerende selskaber kunne leje sig ind på Telenors norske netværk og selv sælge for eksempel mobilt bredbånd, altså internetabonnement over mobilnettet.

ESA stillede i december 2012 på uanmeldt besøg i Telenors norske hovedkontor for at undersøge, om Telenor havde brudt konkurrencereglerne. Der var tale om en bred undersøgelse.

»Meget overrasket«

Telenors administrerende direktør for Norge, Petter-Børre Furberg, siger i en kommentar, at »vi er meget overrasket over beslutningen og bødens størrelse«. Derfor vil Telenor nu nærlæse afgørelsen og gøre klar til at appellere den til EFTA-domstolen.

ESA overvåger, at konkurrencevilkårene overholdes i Norge, Island og Liechtenstein, som er de eneste tilbageværende medlemslande af EFTA. EFTA-landene følger dog nærmest i detaljer den lovgivning, som gælder for de 27 medlemslande i EU.

Den norske stat ejer 53 procent af Telenor, som målt på kunder er Nordens største teleselskab foran svenske Telia. I Danmark er Telenor nummer to efter TDC, som til gengæld udelukkende arbejder i Danmark.

Telenor fik i juni 2018 en rekordstor bøde på 601 millioner kroner af det norske Konkurransetilsynet for at have misbrugt sin dominerende stilling på det norske mobilmarked til at holde konkurrenter ude. Det norske konkurrenceklagenævn fastholdt i juni 2019 bødens størrelse.