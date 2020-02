Sveriges statsejede alkoholkæde i glidende tackling på dansk vin-app: »De bryder loven«

Den danske app Vivino, der har 35 millioner brugere rundt om i verden, indtog i september det svenske marked i samarbejde med en lokal leverandør, der leverer årgangsvine til svenskernes dørtrin.

Men det strider mod den svenske alkohollov, siger Systembolagets pressechef, Lennart Agén, til den svenske TV-station SVT.

»Systemet (Systembolaget, red.) har monopol på salg af alkohol, både i butikkerne og online, så når Vivino sælger alkoholholdige drikkevarer, bryder de loven,« siger han.

Systembolaget mener desuden, at Vivino skaber indtryk af, at salg og levering af alkohol er lovligt, hvilket betyder, at markedsføringen er i strid med markedsføringsloven.

Bøde på to millioner

Mens alle aktører i detailhandelen i Danmark kan sælge alkohol, er det i Sverige kun den statsejede butikskæde Systembolaget, der må sælge vin, øl og andre drikke med mere end 3,5 pct. alkohol.

For at stoppe Vivinos aktiviteter i Sverige har Systembolaget derfor sagsøgt virksomheden ved patent og markedsføringsdomstolen. Systembolaget ønsker, at retten skal udstede en bøde på i alt tre mio. svenske kroner – svarende til to mio. danske kroner – og forbyde salget.

FAKTA Hvad er Vivino? Stiftet i Danmark af Heini Zachariassen, som fik ideen til vinappen, og Theis Søndergaard i 2010.

På appen kan man scanne en vinetiket og se andre vinentusiasters vurdering af netop den vin. Og gennem et omfattende net af forhandlere er det også blevet muligt at købe vin direkte gennem appen.

Vivino har i dag kontorer i Danmark, USA, Indien og Ukraine.

Heini Zachariassen var adm. direktør for selskabet frem til juni 2018. Her blev han afløst af amerikanske Chris Tsakalakis, der tidligere har været direktør for eventplatformen StubHub. I december 2019 blev stifteren igen indsat som direktør.

Vivino-appen har 35 mio. brugere. 20.000 brugere installerer dagligt appen.

Der er 110 ansatte i Vivino, hvoraf 50 holder til i København, 30 i San Francisco, mens de resterende er fordelt på de i alt 13 lande, som Vivino er til stede i.

Vivino har gennem årene rejst mere end 380 mio. kr. Senest rejste Vivino 120 mio. kr. fra en kreds af investorer anført af Christophe Navarres investeringsfond SCP Neptune Capital. Christophe Navarre er som topchef for Moët Hennessy lidt af en rockstjerne inden for vinbranchen. Blandt de resterende investorer i Vivino er endvidere Skype-stifter Janus Friis, Seed Capital, Creandum og Balderton Capital. FOLD UD FOLD UD

Sidste år sagsøgte Systembolaget også den svenske vin-webshop Winefinder i en lignende sag, hvor der endnu ikke er truffet afgørelse.

Ti år med underskud

Det er de færreste, der forbinder Danmark med velsmagende årgangsvine. Alligevel er det på et kontor i Njalsgade i København, man finder firmaet bag verdens største markedsplads for vin.

Vivino har siden 2010 med appen af samme navn gjort det muligt at scanne en vinetiket og se andre vinentusiasters vurdering af netop den vin. Og gennem et omfattende net af forhandlere er det også blevet muligt at købe vin direkte gennem appen.

Men selvom Vivino kan bryste sig af 35 millioner brugere og kontorer i lande som USA og Indien, strømmer pengene ud af firmaet i Danmark. I de ti år, selskabet har eksisteret, er der ikke blevet landet et eneste plus.

I 2017 lød underskuddet på 33 mio. kroner, men det er i det seneste regnskab, for 2018, vokset til 51 mio. kroner. Egenkapitalen er af samme årsag eroderet yderligere og erstattet af et minus på godt 120 mio. kroner. Samtidig skylder det danske firma mere end 100 mio. kroner.

Vinfirmaets danske afdeling har imidlertid fået en økonomisk håndsrækning fra moderselskabet Vivino Inc., der med et »støttebrev« holder hånden under firmaet.

»Chief evangelist«

Vivino er stiftet af færingen Heini Zachariassen. Han drev i en årrække virksomheden fra den amerikanske vestkyst, hvor Vivino har hovedkontor i hjertet af San Francisco. I juni 2018 overlod han hjørnekontoret til amerikanske Chris Tsakalakis, der har erfaring fra fremadstormende amerikanske virksomheder, og som blandt andet tidligere har været direktør for eventplatformen StubHub.

Heini Zachariassen skulle i stedet være »chief evangelist« for virksomheden. Et begreb, der er vokset ud af Silicon Valleys californiske muld og beskriver stiftere af virksomheder, der ikke længere er involverede i den daglige drift, men i højere grad er en form for ambassadør for virksomheden.

Her dækkede titlen over, at Heini Zachariassen nu skulle hellige sig at sprede positive budskaber om Vivino samt dyrke vinkonferencer og -messer verden over – og i det hele taget være koblet af den daglige drift.

I december tog situationen dog en uventet drejning, da bestyrelsen bad iværksætteren træde til som midlertidig topchef.

Mens baggrunden for den beslutning er uklar, er det sikkert, at Heini Zachariassens livsværk vokser, og at der er investeret mere end 350 mio. kroner i Vivino.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vivino.