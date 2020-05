Superligaprofil bliver økonomisk rådgiver: Skrev speciale i landsholdslejren

Det er ingen hemmelighed, at et stort talent kan katapultere unge fodboldspillere langt op ad lønstigen.

Fodboldspillerne optræder ofte med dyre ure, luksuriøse tasker og hurtige biler. De økonomiske gevinster i professionel sport kan være astronomiske. Men hvad så, når karrieren slutter i midten af 30erne?

Det har den nuværende Superliga-profil Lasse Vibe, der spiller for førerholdet FC Midtjylland, tænkt sig at hjælpe med.

Han er netop blevet præsenteret som partner og frontfigur i en helt ny afdeling under rådgivningsfirmaet Imperium Family Office, som skal specialisere sig i økonomisk rådgivning af professionelle idrætsudøvere.

»Jeg håber, at jeg kan hjælpe så mange som overhovedet muligt med at optimere deres økonomi. For nogle er det små ting, der kan forbedres, og for andre er det mere omfattende. Og det er ikke kun store privatøkonomier som for eksempel hos spillere i Premier League, der er interessante. Tit betyder det mest, når formuen er mindre, for så skal man passe bedre på den,« siger Lasse Vibe i et interview med Berlingske.

En atypisk fodboldspiller

Lasse Vibe er ikke som fodboldspillere er flest. På cvet er blandt andet 11 A-landskampe, en lang række Superliga-mål og en tid i engelske Brentford, som spillede i den næstbedste engelske række – men også en kandidatuddannelse fra CBS i finansiering og regnskab.

Lasse Vibe, der er noteret for 11 A-landskamp for Danmark, spiller i dag i FC Midtjylland efter flere år i udlandet. Nu bliver han partner i finansielt rådgivningsfirma. Arkivfoto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Fold sammen Læs mere Læs mere

Faktisk skrev han specialet, mens han var i landsholdslejren i Helsingør. Han kalder også sig selv meget atypisk. Privatøkonomisk planlægning fylder ikke ret meget i omklædningsrummet.

Lasse Vibe husker en episode fra England, hvor han tilfældigt kom til at sidde ved siden af en anden spiller i bussen, som netop var i gang med at underskrive en leasingaftale på en bil. Lasse Vibe blev spurgt, om han ville kigge den igennem, inden spilleren underskrev. Det viste sig, at der også var en kreditaftale til en meget høj rente.

Vibe spurgte, om ikke spilleren havde penge nok på sin konto. Jo, lød svaret – han havde bare ikke opdaget, at leasingkontrakten også indeholdt et kreditlån.

»Det er ikke, fordi vi skal køre rundt i en Kia med syv års garanti, men det handler om, at nogle ting nemt kan justeres til noget fornuftigere. Men den slags fylder ikke ret meget i fodbold, og det er ikke så sexet at vælge en Q3 frem for en Q7, fordi man gerne vil spare op til, når man er 60 år,« siger Lasse Vibe med henvisning til biler af mærket Audi.

Han forklarer, at han nu træder ind i partnerkredsen hos Imperium Family Office, som understøtter mange af hans egne værdier: Hver enkelt kunde er unik, og der er behov for skræddersyet rådgivning til den enkelte.

»Jeg har gennem årene hjulpet flere holdkammerater med økonomiske råd og vejledning. Det har været en øjenåbner for, at der er rigtigt mange professionelle sportsudøvere, der ikke har et særligt godt overblik over deres økonomi, og som ikke får den rette, uafhængige rådgivning.«

Lasse Vibe, der i dag er 33 år, lægger vægt på, at han fortsat har fuld fokus på at være fodboldspiller. Og flere ting kan lade sig gøre samtidigt: I 2015 fik han tilladelse til at flyve fra England til København for at forsvare sit speciale.

Han fortæller, at det nye job ikke ændrer planerne om at fortsætte karrieren som fodboldspiller nogle år endnu.

Rådgivning til velhavende familier

Virksomheden, Vibe bliver partner i, blev stiftet i 2019 med en ambition om at rådgive velhavende familier om at beskytte og få formuen til at vokse gennem en kundefokuseret forretningsmodel.

»I vores Familie Office hjælper vi kunderne med at sikre det økonomiske fundament for familien og klæde den yngre generation på til at overtage formuen. Den problematik minder meget om det, som unge atleter oplever, når de får økonomisk succes. Derfor ligger det lige til højrebenet at udvide vores forretningsområde med en sportsafdeling. Vi oplever, at mange succesfulde atleter slet ikke får nok ud af deres karrierer rent økonomisk. Det er ærgerligt og unødvendigt, og det forsøger vi nu at ændre på«, siger Zlatan Omerovic, partner i Imperium Family Office, i en pressemeddelelse.

FAKTA Imperium Sports Family Office Fodboldspilleren Lasse Vibe bliver tilknyttet rådgivningsvirksomheden som partner og frontfigur i den nye afdeling af Imperium Family Office. Målet er at sikre elitesportsudøvere samme adgang til uvildig, finansiel rådgivning, som formuende familier har. Atleterne skal have det optimale, økonomiske udgangspunkt for at fremtidssikre deres privatøkonomi. Ydelserne indeholder blandt andet finansiel planlægning, formueforvaltning, skatte- og investeringsrådgivning samt privatøkonomisk uddannelse. Imperium Family Office er stiftet af Johan Bangsborg og Zlatan Omerovic i 2019, der begge har en baggrund inden for wealth management fra landets største banker. Imperium Family Office har kontor i København og Aarhus og rådgiver nogle af landets mest formuende familier. FOLD UD FOLD UD

Han bakkes op af partner Johan Bangsborg, der er glad for at få Lasse Vibe med på holdet:

»Lasse er en markant figur i den danske sportsverden, og vi ser det som et scoop at kunne hente ham til Imperium Sports Family Office som partner. Vi er indforståede med, at fodboldkarrieren fortsat vil være hans absolutte topprioritet, men over de kommende år bliver Lasse et værdifuldt aktiv for os og for kunderne. Han ved, hvad han taler om rent fagligt, og han har prøvet det meste på egen krop.«

Virksomheden oplyser, at kundelisten allerede tæller en række store, danske elitesportsudøvere.