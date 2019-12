Stilladsarbejdere klar til opgør: »Vi finder os ikke i det pis mere«

Fredag trak politiet stavene over for 200 demonstrerende stilladsarbejdere på Nørrebro i København, og nu er der risiko for, at det kan gentage sig.

I hvert fald indkalder et medlem af Facebook-gruppen Stillads Danmark mandag morgen til såkaldt »stormøde« på Nørrebro i dag.

Af opslaget på Facebook fremgår det »vi finder os ikke i det pis mere – ALLE skal komme«, samt at »Der er mødepligt – alle mand deltager – folk der arbejder vil blive hentet.«

Facebook-gruppen har cirka 3.500 medlemmer og er offentligt tilgængelig.

Ulovligt opsat stillads

De seneste dage har budt på en række optøjer ved stilladsarbejdet i Lundtoftegade på det ydre Nørrebro. Fredag blev det store stillads i gaden væltet. Senere samme dag trak politiet stave mod en række stilladsarbejdere, der demonstrerede. Søndag trængte en gruppe mænd ind på pladsen og overfaldt en anden gruppe.

Ifølge mediet A4NU drejer konflikten sig om, at en stor gruppe stilladsarbejdere mener, at et stillads på en arbejdsplads på Nørrebro er ulovligt opsat. Dette gætter Thomas Strømholt, der er formand for Stilladsarbejdernes Landsklub, i hvert fald på. Han udtaler sig dog ikke på vegne af demonstranterne.

»Der er meget, der tyder på, at dem, der har sat stilladset op, slet ikke er uddannet til det. Det er livsfarligt at arbejde på det stillads. Folk er sure, for selv om det er anmeldt, sker der ikke noget,« siger Thomas Strømholt.

Den sidste sætning hentyder til, at arbejdspladsen har været anmeldt til Arbejdstilsynet, som var forbi og måtte konkludere, at der ikke var så meget at komme efter, at arbejdet kunne stoppes.

Thomas Strømholt holder imidlertid på, at stilladset er farligt at arbejde på.

3F oplyser desuden, at forbundet fører en sag mod arbejdspladsen, som handler om underbetaling af arbejdere.

»Vi har en sag mod entreprenøren. Det er litauere, som bliver underbetalt, i nogle tilfælde sort. Derudover bliver der også arbejdet mere, end der er tilladt,« siger Rasmus Kreutzmann, der er faglig sekretær i 3F, til A4NU.

