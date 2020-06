Slut med Uncle Ben og Aunt Jemima: Firmaer på stribe gør op med »racistiske« produkter

Flere amerikanske selskaber tager nu konsekvensen af den seneste tids ophedede debat om sortes rettigheder og racisme i USA og fjerner kendte produkter og varemærker fra hylderne.

Pepsico, der blandt andet sælger Aunt Jemima-produkter som pandekageblandinger og sirup, bebudede i går, at det var slut med at sælge produkterne på grund af det »racistiske« logo på varerne, skriver The Wall Street Journal.

Det drejer sig om Aunt Jemima-brandet, der trækker tråde tilbage til 1889 og en af tidens populære sange »Old Aunt Jemima«, der ifølge mediet ofte blev opført af en hvid mand, der var malet sort i ansigtet – såkaldt blackfacing. Det skete gerne i minstrel shows – en slags varieté med dans, sang, musik og optræden, gerne udført af hvide, der klædte sig ud som sorte.

Stifterne af Jemima-brandet valgte senere at ansætte Nancy Green, der tidligere havde været holdt som slave, til at være firmaets talsperson. Logoet var en sort kvinde med tørklæde om hovedet, og først i 1989 blev det fjernet af den daværende ejer af produktserien og erstattet med en blondekrave og perleørenringe. I årevis har kritikere krævet, at produktet fjernes.

Nu, 31 år senere, er logoet og produktet altså på vej til at blive droppet helt.

»Vi anerkender, at Aunt Jemimas oprindelse er baseret på racemæssige stereotyper,« siger Kristin Kroepfl, marketingchef hos Pepsico Quaker Foods i Nordamerika, ifølge Financial Times.

Men det er langtfra det eneste tilfælde. Også Mars, der ejer Uncle Bens, valgte få timer efter Pepsicos annoncering at droppe Uncle Ben som logo. Ifølge flere amerikanske medier er det stribevis af firmaer, der er ved at rydde op i racistiske undertoner.

I forrige uge valgte racerløbet Nascar at forbyde sydstatsflaget – et symbol fra borgerkrigen i USA, hvor sydstaterne kæmpede for at bevare slaveriet. Også TV-serier og film er blevet gennemgået af underholdningstjenester for at se, om materialet er stødende og burdes fjernes – måske mest kendt er storfilmen »Borte med blæsten« blevet gjort utilgængelig på den amerikanske streamingtjeneste HBO Max.

Herhjemme har flere produkter – blandt andet flødeboller – været igennem en lignende proces, hvor produktnavne med reference til sorte er blevet sløjfet.

Der findes dog stadig eksempler på, at bestemte folkeslag bliver brugt i markedsføring – f.eks. hos TV 2, hvis trommende zulukriger er blevet synonym med TV-stationens kanal for unge, TV 2 Zulu.

Indholdschef for TV 2 Zulu og TV 2 Play Sune Roland mener, at brandet stadig er relevant for målgruppen, og at man derfor holder fast i det. Krigeren repræsenterer et klart budskab, lyder det.

»Zulukrigeren er valgt som symbol på noget, der skilte sig ud fra resten af mediebilledet, men det er også en hyldest til originaler og dem, der skiller sig ud. Der er meget styrke og kampgejst i krigeren. Det handler om at sige til unge, at du er helt okay, som du er,« siger han.

Chefen påpeger imidlertid, at man over de senere år har valgt at tilpasse brandet – blandt andet er TV-klippene, hvor zulukrigeren spiller på tromme med et afsluttende »Zulu«-råb, fjernet. Samtidig er selve krigeren også så godt som forsvundet på de digitale kanaler.

»Det føltes lidt for retro og old school. Brandet skal føles frisk og ikke som noget fra en anden tid, så den del er blevet tonet lidt ned, og sådan tilpasser vi jo brandet løbende,« siger Sune Roland.

Han oplyser samtidig, at man har valgt at fjerne lystavlen med zulukrigeren ved Langebro i det centrale København. Men det handlede om penge og prioritering af markedsføring – ikke om, at den var fornærmende. Statuetterne ved Zulu Awards er dog stadig den ikoniske krigerfigur, netop fordi den symboliserer styrke og at have gjort noget særligt, mener Sune Roland.

Roland oplyser samtidig, at der ikke har været klager over zulukrigeren.

»Jeg har lige tjekket op på det, og vi har ikke modtaget nogen (klager, red.) på ryggen af den seneste tids debat om racediskrimination. Hvis vi havde en fornemmelse af, at det var disrespektfuldt hos nogen, så havde vi naturligvis grebet det anderledes an.«