SAS-piloter strejker på femte dag: »Det er SAS, som skal ringe til os«

Strejken i SAS fortsætter nu på femte dag, og partnerne forhandler stadig ikke om at finde en løsning. Piloterne siger, at SAS bare kan ringe, men vil ikke selv tage kontakt til modparten.

I et interview med Berlingske gør de danske piloters næstformand, Henrik Thyregod, det klart, at lønnen ikke er den største knast, men derimod usikkerhed om arbejdstider.

Forhandlingerne mellem piloterne og SAS brød sammen natten til fredag i sidste uge, og siden har SAS måttet aflyse i tusindvis af fly.

»Jeg kan bekræfte, at der ingen forhandlinger er lige nu,« siger Henrik Thyregod.

Hvem skal indkalde til nye forhandlinger?

»Jeg synes, at de skal tage direkte kontakt, og vores telefoner er i hvert fald åbne.«

Det kunne jo også være jer, der tager kontakten til SAS?

»Der, hvor vi er nået til nu, er det alvor, og der er behov for, at SAS ændrer standpunkt. Vi ville aldrig have kaldt strejken i gang, hvis ikke det havde været meget alvorligt.«

Striden mellem piloterne og SAS handler særligt om to områder: Løn og arbejdsforhold. Thyregod siger, at det især er sidste del, som piloterne mener, skal ændres. En stor del af piloterne arbejder i såkaldte variable vagtskemaer, hvor de midt på måneden får at vide, hvordan de skal arbejde den kommende måned. SAS ønsker så meget fleksibilitet som muligt for at kunne skabe det mest effektive rutesystem. Omvendt vil piloterne have samme model som mange lavprisselskaber, hvor piloterne arbejder fem dage og har fri fire dage. Det system er et problem for SAS, fordi selskabet i højere grad både betjener forretningsrejsende og fritidsrejsende.

Flyselskabernes våde drøm

»Den ultimative fleksibilitet er, at alle piloterne sidder i uniform i en gymnastiksal og springer op, når de bliver kaldt på. Det er jo klart, at det er alle flyselskabers våde drøm. Men der er allerede uhyre meget fleksibilitet i at være til rådighed fem dage i træk 24 timer i døgnet,« siger Thyregod.

I de første dage af konflikten er der mildest talt to forskellige versioner, man kan høre fra de strejkende SAS-piloter på den ene side og fra SAS-ledelsen på den anden side. Blandt andet har der været mange forskellige tal om lønningerne.

Tidligere har det været fremme, at en pilot i SAS begynder med en løn på 37.000 kr. og slutter på 95.000 kr. I gennemsnit har SAS oplyst, at piloterne får 83.000 kr. i løn før pension og tillæg.

»En nyansat styrmand får i SAS 34.000 kr. Det allerhøjeste, en kaptajn kan komme op på, er 95.000 kr. Det betyder, at en nyansat hele vejen igennem kommer til at tjene 65.000 kr.«

SAS siger, at en pilot i selskabet lige nu får 83.000 kr. i gennemsnit. Kan du genkende det tal?

»Det har jeg ikke regnet på, men det kan godt være.«

Vi kan ud fra de tal, vi har fået om Norwegian, se, at SAS-piloter er væsentligt højere lønnet?

»Det er forkert. Den standardmetode, som man bruger, er baseret på 30-årig periode, og hvor meget man tjener i den periode. En livsløn i SAS er lavere end Norwegian, fordi de hurtigere bliver kaptajner, og fordi deres lønskala kun har 14 trin, så man altså opnår højeste løn 11 år tidligere i Norwegian end i SAS. Hvis man regner på den måde, ligger vi næstsidst i Europa.«

Høj løn

Men for selskabet handler det vel om, hvad udgifterne lige nu er til piloternes løn om måneden. Og her er du vel enige i 83.000 kr.?

»Det kan man vel godt sige. Men det vælger de jo også selv ved ikke at have hyret nye ind og i stedet gøre det i et datterselskab i Irland. Det betyder, at man har de tunge tilbage, men her vil gennemsnittet jo falde over de næste år.«

Kan du forstå, hvis nogen synes, at I allerede får en høj løn?

»Det lyder som høje tal. Men når man tænker over det, er der heller ikke andre, som arbejder i weekender og om natten uden at få noget for det. På den måde er lønnen slet ikke høj.«

Men for eksempel sygeplejersker eller politibetjente arbejder også om natten. De har længere uddannelse, men deres løn er lavere?

»Vi har en ugentlig maks. arbejdstid på 47,5 timer, og det er ikke uden grund, tallene kommer derop. Det lyder måske voldsomt, men hvis man får den rigtige forklaring om, at vi er på arbejde tre ud af fire weekender, natarbejde og uforudsigelige arbejdsskemaer, med mange korte hotelophold der ikke tæller som arbejdstid, men hvor man kun akkurat når at sove, så tror jeg de fleste bedre kan forstå vores situation.«

Skuffet over SAS

Hvordan har du det med, at meget af den offentlige debat er kommet til at handle om løn?

»Jeg er skuffet over, at SAS forsøger at dreje det her over i en debat, der kun handler om løn. Det er ikke løn, som er det vigtigste for os. Vi er bekymrede for vores stillinger, og vi ønsker at arbejde på en måde, der gør det muligt at have et liv ved siden af, akkurat som man har i Norwegian, Ryanair, EasyJet og selv i det nye, irske SAS-ejede datterselskab med kontraktansatte piloter, der alle arbejder i 5/4.«

SAS’ bestyrelsesformand, Carsten Dilling, har ifølge Ritzau tidligere tirsdag opfordret flyselskabets piloter til at finde tilbage til forhandlingsbordet. Det sker, netop som SAS har aflyst 504 afgange onsdag, der bliver sjette dag for arbejdsnedlæggelsen.

»Vores position i Skandinavien er vigtig – både for infrastrukturen, for skandinaviske arbejdspladser og for vækst i samfundet. Det må vi ikke sætte over styr, og pilotstrejkerne er en meget alvorlig situation for SAS,« siger Carsten Dilling ifølge en e-mail fra SAS.