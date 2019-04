SAS aflyser flere flyafgange fredag

Det ser mere og mere dystert ud for de mange, som skal rejse med SAS fredag morgen. Piloterne i SAS har varslet strejke fra i morgen tidlig, hvis der inden kl. 23.59 torsdag aften ikke er indgået en aftale med det skandinaviske flyselskab.

Hverken piloterne eller SAS ønsker på nuværende tidspunkt at kommentere forhandlingerne.

SAS skriver torsdag aften omkring klokken 19.30, at en række afgange fredag aflyses forebyggende i tilfælde af en strejke – det nævnes ikke hvilke afgange, der vil blive ramt. Hvis du skal rejse med SAS, opfordrer selskabet til, at du tjekker din afgang, før du tager i lufthavnen.

Ifølge Berlingskes oplysninger vil flere end 80.000 typisk rejse med SAS på en fredag. Tallet kan dog være endnu højere end den typiske fredag, fordi mange fortsat er på vej hjem fra påskeferie.

SAS' piloter i Danmark, Sverige og Norge vil være omfattet af strejken. I alt udgør de 1500 piloter eller ca. 95 pct. af det samlede antal piloter i selskabet. Der vil dog i tilfælde af en strejke fra midnat blive gennemført en del flyvninger, har SAS tidligere estimeret. Omkring 30 pct. af de bookinger, der foretages gennem SAS, er nemlig på fly fra enten SAS' alliancepartnere i Star Alliance eller hos underleverandører, der ikke påvirkes af strejken.

De flyvninger, der vil blive undtaget ved en eventuel konflikt er ifølge branchemediet Check-In primært ruter fra København til Baltikum, Polen, Nordtyskland og det nordlige Italien. Indenrigsruterne mellem til Billund og Aarhus tegner heller ikke til at blive påvirket, ligesom internationale SAS-ruter fra Aalborg, Aarhus og Billund som udgangspunkt heller ikke vil være omfattet af en eventuel konflikt.

Men for mange andre vil en strejke betyde, at rejsen blive forsinket eller i værste fald helt aflyst. De, som har bestilt uden om et rejsebureau, skal selv ombooke til et andet fly. SAS’ norske pressechef sagde onsdag, at det ville kunne ske uden omkostninger.

»Der er sikkert mange, som kan føle sig urolige for om flyene afgår fredag eller i weekenden. Derfor har vi åbnet for mulighederne for, at de som har billet mellem fredag og søndag, kan ombooke til andre afgange og andre tidspunkter, selvom de ikke har en fleksibel billet. Det er selvsagt omkostningsfrit,« sagde Knut Morten Johansen, SAS’ norske informationschef, til E24.

Anderledes forholder det sig, hvis rejsen er bestilt gennem et rejsebureau.

»Hvis flybilletten er en del af en pakkerejse, skal rejsebureauet sørge for, at gæsten bliver kompenseret ud fra de regler, der er i den danske pakkerejselov. De kan også være behjælpelige med at ombooke til andre selskaber uden ekstraomkostninger for forbrugeren,« fortæller Lars Thykier, adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening.

I nogle tilfælde kan der være mulighed for at ophæve hele rejsen, hvis forsinkelser for eksempel forhindrer den rejsende i at nå en fodboldkamp eller koncert, som var rejsens formål. Der kan også være mulighed for at søge kontant kompensation direkte hos flyselskabet.

»Står du i lufthavnen og kan se, at din bookning på grund af en forsinkelse eller aflysning vil gøre, at du misser en oplevelse, hvor eventbilletten er en del af pakkerejsen, kan du i mange tilfælde have krav på at ophæve hele rejsen, hvis det er det, du ønsker. Og den sikkerhed har man ikke, hvis man selv har arrangeret den forlængede weekend i Paris gennem for eksempel flyselskabets egen hjemmeside og en international bookingportal. Står man i den situation, er man på egen hånd og må selv kontakte flyselskab, hotel, biludlejer og så videre,« lyder det fra Lars Thykier.

Konflikten mellem SAS og piloterne har bund i flere uenigheder.

Piloterne er blandt andet utilfredse med, at der efter deres opfattelse er for meget usikkerhed om, hvornår piloterne arbejder eller har fri.

»Majoriteten af piloterne i SAS har ingen kontrol over hvornår og hvor længe de skal arbejde. Det eneste piloterne ofte ved om sin arbejdstid for næste måned er, at de kun har fri én weekend. I værste fald risikerer de at skulle arbejde syv weekender i træk. Dette er uholdbart,« hed det fra René Arpe, formand i Dansk Pilotforening, i forbindelse med, at strejken blev varslet.

En anden del handler om den løn, som piloterne får. Ifølge dem har lønningerne ikke udviklet sig som resten af markedet.

»Faktum er, at vi har bedt SAS om en markedstilpasning af vores løn,« lød det dengang fra René Arpe.

SAS oplyser, at en pilot i gennemsnit får 83.000 kr. om måneden før tillæg og pensioner. Til sammenligning får en buschaufør i gennemsnit ca. 30.000 kr., viste tal fra Danmarks Statistik sidste år.

»De krav vi har fået fra vores pilotforening er ikke ansvarlige i konkurrencepræget marked. Vi forventer selvfølgelig at få en løsning med piloterne, som vi har fået med alle de andre medarbejdergrupper i SAS,« siger Mariam Skovfoged, pressechef i SAS Danmark.

En strejke kan blive dyr for SAS. I værste fald kan en konflikt koste SAS’ overskud på mindre end to uger, har aktieanalysechef hos Sydbank, Jacob Pedersen, tidligere vurderet over for Ritzau.

»Det vil blive meget dyrt for SAS. Jeg vil forvente, at det vil koste omkring 75 til 100 millioner svenske kroner om dagen, hvis alle SAS' fly skulle parkeres på landjorden på grund af sådan en strejke,« sagde Jacob Pedersen.