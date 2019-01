Salling og Coop i budkrig: Fætter BRs fremtid kan blive afgjort i eftermiddag

Der er kamp om det danske legetøjsklenodie, der kort før nytår gik konkurs.

Og kampen om legetøjet står mellem Danmarks to største dagligvarerkoncerner Salling Group og Coop.

De har ifølge Berlingskes oplysninger begge budt på dele af Top-Toy-koncernen, der står bag Fætter BR og Toys'R'Us i Norden.

»Der er nu lagt indikative (foreløbige, red.) bud på dele af virksomheden. Det er muligt, at der kan komme en afgørelse allerede i eftermiddag,« siger en central kilde.

Ifølge Berlingskes oplysninger har dagligvarekoncernerne planer om købe rettighederne til Fætter BRs brand og åbne såkaldte shop in shops i deres de store dagligvarekæder, mens også den konkursramte koncerns varelager er interessant for dagligvarekæmperne.

Ifølge Berlingskes oplysninger står Fætter BR højere på Salling Groups ønskeliste end Coops. Salling Group, der bl.a. driver kæderne Føtex og Bilka, har en langt større mængde af såkaldt »non-food«, som f.eks. legetøj i butikkerne, end Coop har.

Det har været fremme, at handlen med de store dagligvarekoncerner kunne blive vanskeliggjort af de danske konkurrenceregler, men det skulle ifølge oplysningerne ikke være et problem, fordi Fætter BR-kæden er den dominerende aktør i Danmark og ikke de mulige købere.

Butikkerne i den anden del af forretningen - Toys'R'Us – skulle være tæt på eller muligvis allerede er blevet lejet ud. Om det er Salling Group eller anden har det ikke været muligt at få oplyst, men ifølge Berlingskes oplysninger er Coop ikke interesseret i de fysiske butikker.

Kapitalfond og Coopshop er ude

Hverken Coop eller Salling Group ønsker at at kommentere Berlingskes oplysninger. Fra Coops informationsdirektør Jens Juul Nielsen, lyder meldingen »ingen kommentarer«.

Salling Groups kommunikationsdirektør, Mads Hvitved Grand, skriver i en mail:

»Når en stor spiller som Top-Toy forlader det danske marked, er det helt forståeligt, at der er spekulation vedrørende detailkæder med butikker i hele Danmark. Vi er i Salling Group optaget af, at legetøj fortsat skal være en vigtig del af kundernes indkøbsmuligheder i de fysiske butikker, men vi kommenterer aldrig på rygter eller spekulationer om konkrete forretningsmuligheder,« skriver han.

Kapitalfonden Axcel skulle ifølge Berlingskes oplysninger også have været blandt de interesserede, men besluttede sig hurtigt for ikke at byde. Fonden var også med i kapløbet om at købe Top-Toy i 2015, hvor den svenske kapitalfond EQT i stedet løb med 75 pct. af den nordiske legetøjskoncern.

Derudover har webbutiken Coolshop budt på dele af Top-Toy, men de skulle ikke længere være med i budrunden.