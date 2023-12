Virksomheder Abonnement

Sådan blev Gitte Steener svindlet for hele sin formue. Digitale bankrøvere bruger særligt ét nyt våben til at franarre dig dine penge

Bankrøverne er blevet digitale, og svindel gennem netbank er steget eksplosivt i år. Særligt et element i svindlernes modus operandi har gjort det svært at gennemskue kriminaliteten for danskerne.