Ryanair genoptager flyvninger fra Danmark til sommer. Her er ruterne

Det irske lavprisselskab Ryanair vil flyve fra Danmark igen. Det skriver det danske luftfartsmedie Check-in.

Ryanair oplyste tirsdag i en pressemeddelelse, at flyselskabet vil genoptage 40 procent af sine afgange fra 1. juli i Europa.

Dermed vil Ryanair genoptage flyvninger på i alt 47 ruter fra Danmark. De fleste ruter vil blive genoptaget fra Københavns Lufthavn. Her planlægger Ryanair at flyve på i alt 27 ruter, mens de resterende ruter vil blive genoptaget i jyske lufthavne. 17 ruter vender tilbage i Billund, to fra Aarhus Lufthavn og en enkelt fra Aalborg Lufthavn. 31 af ruterne skal være på vingerne igen 1. juli. Mens de resterende ruter genoptages fra 1. august.

Det er dog ikke alle ruter, der vender tilbage. Ruterne fra København til London-Southend, Nürnberg, Sevilla og Tenerife fortsætter ikke, ligesom det ikke bliver muligt at flyve fra Billund til Athen. En ny planlagt rute fra Aarhus Lufthavn til Zadar i Kroatien bliver heller ikke til noget i denne omgang.

Igen muligt at flyve til populære rejsemål

Det er særligt flyafgange til europæiske storbyer, der vender tilbage.

Fra Københavns Lufthavn bliver disse ruter genoptaget af Ryanair og søsterselskabet Lauda 1. juli : Alicante, Budapest, Düsseldorf, Edinburgh, Krakow, London-Luton, London-Stansted, Manchester, Milano-Bergamo, Dublin, Madrid, Málaga, Napoli, Porto, Rom-Ciampino, Stuttgart, Thessalonki, Valencia og Wien. Mens ruterne til Bordeaux, Bologna, Charleroi, Gdansk, Kaunas, Køln-Bonn og Prag genoptages fra 1. august.

Fra Billund genoptager Ryanair 1. juli ruter til: Alicante, Edinburgh, London-Stansted, Málaga, Manchester, Milano-Bergamo, Palma de Mallorca, Pisa, Rom-Ciampino og Wien. Og fra 1. august kan man igen flyve til Berlin-Schönefeld, Budapest, Dublin, Girona-Costa Brava, Malta, Poznan, Prag fra Billund Lufthavn.

1. juli kan man fra Aarhus Lufthavn flyve til: London-Stansted, mens man kan flyve til Gdansk 1. august.

I Aalborg Lufthavn kan man også flyve til London-Stansted, dog først fra 1. august.

EU arbejder på retningslinjer for luftfarten

Ifølge transportminister Benny Engelbrecht (S) er der ingen begrænsninger på, hvor meget flyselskaberne kan flyve.

»I det omfang, flyselskaberne ønsker at flyve, kan de gøre det. Vi har ikke indført begrænsninger for flyvninger til og fra Danmark. Alle unødvendige rejser frarådes dog af Udenrigsministeriet, og der er indrejserestriktioner i forhold til udlændinges adgang til Danmark. Antallet af passagerer er således på et meget lavt niveau, og det vil det forventeligt være, så længe restriktionerne og rejsevejledningen gælder,« siger transportminister Benny Engelbrecht (S). Han tilføjer, at han forventer, at der snart vil være retningslinjer for luftfarten i Europa.

»Herudover kan jeg oplyse, at EU arbejder på et fælles regelsæt for retningslinjer for transportsektoren, og jeg forventer også, at EUs luftfartsagentur, EASA, kommer med konkrete retningslinjer for luftfarten inden for kort tid. Når landene og grænserne begynder at åbne, er det således vigtigt at have fælles retningslinjer på plads til at håndtere lufttrafikken.«