Russisk milliardær taber første runde i retssag med Danske Bank og Nordea

Den russiske milliardær Boris Rotenberg har lidt et foreløbigt nederlag, da byretten i Helsinki har afvist hans forsøg på at tvinge nordiske banker til at håndtere hans betalinger.

62-årige Boris Rotenberg, der også har finsk statsborgerskab, havde forsøgt at nedlægge forbud mod Nordea, Danske Bank og OP Bank i Finland, hvilket ville have forpligtet bankerne til at stå for hans dagligdagsbetalinger af for eksempel elregningen, mens han venter på, at retten træffer afgørelse i sagen.

Men rigmanden tabte torsdag første runde i retssagen, da byretten i Finlands hovedstad afviste hans anmodning. Det skriver Bloomberg, som har haft adgang til dokumenter i sagen.

Boris Rotenberg kan stadig vælge at appellere afgørelsen.

Forbindelse til Putin

De nordiske banker har afvist at håndtere transaktioner for Boris Rotenberg, som blev anbragt på en amerikansk sanktionsliste i 2014 sammen med andre i præsident Vladimir Putins inderkreds. I oktober 2018 besluttede Boris Rotenberg at sagsøge bankerne for overtrædelser af serviceaftaler. Bankerne frygter, at de risikerer at miste adgang til dollarmarkedet i USA, hvis de overtræder amerikanske sanktioner.

Afvisningen sker, mens en række banker forsøger at bevise, at de gør alt, hvad de kan, for ikke at medvirke til hvidvask og terrorfinansiering. Myndigheder i Danmark, Estland og USA har indledt en efterforskning mod Danske Bank i kølvandet på bankens vidtgående hvidvaskskandale, som Berlingske har afdækket i godt to år. I Danske Banks hvidvasksag blev 1.500 milliarder sendt gennem konti i bankens estiske filial i årene 2007 til 2015.

»Danske Bank tager ethvert forsøg på at forhindre hvidvask og tilhørende sanktioner meget alvorligt. Vi har taget mange væsentlige skridt for at sikre, at vores aktiviteter lever op til reguleringen,« sagde Josi Tikkanen, pressechef i Danske Bank i Finland, i oktober til finsk stats-TV, YLE.

Nordea er også i søgelyset i forbindelse med hvidvask, og det finske finanstilsyn er lige nu ved at undersøge en sag, hvor banken er anklaget for at have været involveret i hvidvask af penge. Både Danske Bank og Nordea har sagt, at de samarbejder med relevante myndigheder.

Advokat: Afgørelsen er ikke endelig

I en skriftlig kommentar oplyser Boris Rotenbergs repræsentant til Bloomberg, at det er vigtigt at bemærke, at byrettens afgørelse ikke er en endelig afgørelse i sagen.

»Retten nægtede at træffe en midlertidig foranstaltning, men pegede også på rimeligheden af kravene i sagen,« siger Michael Saarikoski, der er advokat for Boris Rotenberg.

Dommeren Kari Airakorpi lagde torsdag vægt på, at de økonomiske konsekvenser ved at bryde amerikanske sanktioner »kan være alvorlige« for bankerne. Derfor opvejede afvisningen fra bankerne ifølge dommeren konsekvenserne af Boris Rotenbergs afviste betalinger.

»I betragtning af at han er milliardær, kan disse forhold ikke betragtes som betydningsfulde for hans økonomi,« sagde Kari Airakorpi ifølge Bloomberg.

En opgørelse fra Forbes viser, at Boris Rotenberg er god for en formue på over syv milliarder kroner. Disse penge har han primært tjent ved at bygge gasledninger, veje og andre infrastrukturprojekter.

Boris Rotenberg har sagsøgt svenske Handelsbanken for at afvise pengeoverførsler på tværs af landegrænser, mens han har sagsøgt Nordea, Danske Bank og OP Bank for ikke at behandle de betalinger, han foretager til leverandører. Det er uvist, hvornår retten vil nå frem til endelig afgørelse i sagen.