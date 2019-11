Revisor dumper Kasi-regnskab: Rekordstort underskud og flere lovbrud

Jesper »Kasi« Nielsen og hans familie står bag smykkefirmaet Amazing Jewelry, som netop har offentliggjort et opsigtsvækkende regnskab, skriver erhvervsmediet Finans.

I det seneste regnskabsår har det danske smykkeselskab haft et rekordstort underskud på 9,6 mio. kr. efter skat, hvilket har slået bunden ud af egenkapitalen, lyder det.

Hvad der dog er allermest opsigtsvækkende, er, at familiens mangeårige revisor fra PKF Munkebo Vindelev ikke kan stå inde for regnskabet. Finans skriver, at revisoren har givet regnskabet den sjældne afkræftende konklusion, og dermed ikke anbefalet generalforsamlingen at godkende regnskabet.

»Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten,« lyder det i regnskabet.

Revisionspåtegning for Amazing Jewelry »Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.«

Det skyldes, at regnskabet er fremlagt med henblik på at køre forretningen videre, og det vil kræve både kapital og udvidede kreditfaciliteter:

»Vi er ikke blevet forelagt bevis for, at disse forudsætninger vil blive opfyldt. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift,« skriver revisoren i sin påtegning ifølge Finans.

Tre lovbrud

Af regnskabet, som findes i CVR-registret, kan man desuden læse, at revisoren nævner hele tre lovbrud, som er begået af Amazing Jewelry.

Der nævnes således både »Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om kapitaltab«, »Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til ledelsen« og »Overtrædelser af lov om kildeskatter«.

Amazing Jewelry betegner selv regnskabet for at være utilfredsstillende, men forventer, at resultatet i kommende regnskabsår vil være på niveau med de foregående.

Desuden fremgår det, at en »betydelig andel af selskabets tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser er overforfaldne på tidspunktet for aflæggelse af årsrapporten.«

»Det er ledelsens vurdering, at man vil være i stand til at realisere tilgodehavendet, men der er visse forudsætninger, der skal opfyldes, for at det vil være realistisk,« lyder det i ledelsesberetningen.

Selskabet er i dag ejet af Jan Nielsen, som er far til Jesper »Kasi« Nielsen, mens det er hans storesøster Annette Nielsen, som er direktør i Amazing Jewelry.

Selskabet blev stiftet i 2016 af Jesper Nielsen.

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan selskabet i de første par år stormede frem med et tocifret antal butiksåbninger verden over. Virksomhedens tyske selskab blev dog begæret konkurs ved amtsretten i Hamborg.

»Vi har valgt at lukke 12 butikker i alt. Vi vil have ryddet op, så vi kun har dem, der fungerer. Vi vil ikke have butikker, der ikke er lønsomme,« sagde Jesper Nielsen dengang til Berlingske.