Rema 1000 stormer frem: Vokser massivt i Danmark

Discountkæden Rema 1000 har igen taget en stor bid af det danske dagligvaremarked.

I 2018 solgte discountkæden dagligvarer til danskerne for 15,4 mia. kr. Det er 11 pct. mere end året før – og den højeste omsætning nogensinde. Samtidig åbnede koncernen sidste år 23 nye butikker, hvilket bringer kæden op på i alt 326 danske butikker.

»Væksten kommer både fra de eksisterende og de nye butikker. Og det er jo positivt,« siger Henrik Burkal, der er adm. direktør Rema 1000 Danmark, der er ejet af den stenrige norske Reitangruppen.

Rema 1000 har længe været en af frontløberne i det discountboom, der har præget det danske dagligvaremarked. Hvor discountkæderne i 2008 sad på 28 pct. af dagligvaremarkedet, sad de sidste år på knap 41 pct. Og deres samlede omsætning er på ti år vokset med 63 pct.

Til gengæld er fronterne de seneste år blevet trukket stadig kraftigere op i en benhård krig om de danske kunder på et af de dagligvaremarkeder, der har allerflest kvadratmeter supermarked pr. indbygger i Europa.

De store vindere er Rema 1000, der har tredoblet omsætningen på ti år, Salling Groups Netto og tyske Lidl. Omvendt har Fakta, der længe har været Coops smertensbarn, måtte lukke en lang række butikker, mens Dagrofa i 2017 måtte lukke sin underskudgivende discountkæde Kiwi. Hos Aldi kæmper man med store underskud og har fået adskillige kapitaltilførsler fra moderselskabet Aldi Nord.

De lokale købmænd kan stadig

Rema 1000 skiller sig ud fra de andre kæder, fordi den bygger på en såkaldt franchisemodel, hvor selvstændige købmænd driver de enkelte butikker. De tager derfor selv både risikoen og den eventuelle gevinst.

Og netop de selvstændige købmænd og deres lokale islæt er længe blevet tilskrevet Rema 1000s succes.

»De selvstændige Rema-købmænd giver en større nærhed til kunderne, og det afspejler sig både i omsætningen, men også i hvordan man passer på pengene i systemet,« siger Henrik Burkal.

Han peger også på, at købmændene tilpasser deres butikker til lokalområdet.

»Man skal selvfølgelig kunne genkende, at man går ind i en Rema 1000, men kunder køber forskellige varer i forskellige dele af landet, og så skruer man op og ned,« siger han.

Henrik Burkal har været adm. direktør for Rema 1000 Danmark i snart 14 år.

Rema 1000 offentliggør først regnskab i marts, og Henrik Burkal vil endnu ikke løfte sløret for koncernens driftsresultatet og indtjening.

I 2017 var gennemsnitsresultatet over 1,3 mio. kr. før købmandens egen løn, mens koncernen havde et resultat efter skat på 367 mio, kr.

Koncerntallene er dog for Rema 1000-kæden og datterselskabet Reitan Distribution, som leverer varer til 650 andre butikker som f.eks. Seven Eleven og Circle K, og som i 2017 omsatte for 3,5 mia. kr.

Henrik Burkal offentliggør ikke tal for indtjeningen i Rema 1000 alene, men han anerkender, at dagligvarebranchen – også for Rema 1000 – er en branche med lave indtjeningsmarginer.

»Når du køber for 125 kr., er de første 25 kr. moms, de næste 17 kr. er afgifter, og hvis købmanden så sørger for ikke at bestille for mange varer, han skal smide ud, og sørger for ikke at have for mange på arbejde, så har han måske 2,5 kr. til sig selv, før han har fået løn,« siger han.

Rema 1000 vil åbne 15-20 butikker hvert år

Både Lidl, Aldi og Netto har ambitioner om at åbne flere butikker. Hos Coop mener adm. direktør Peter Høgsted derimod, at markedet er mættet med butikker, og han vil ikke stjæle markedsandele fra konkurrenterne. Coop-topchefen har i stedet ambitioner om udvide dagligvaremarkedet, der de seneste 20 år har haft en næsten fuldstændig flad omsætningskurve.

Ved hjælp af måltidsinnovation og en større mængde af færdigretter vil Høgsted have fat i nogle af de penge, som danskerne ellers lægger hos eksempelvis Netflix, Norwegian og Just Eat.

Hos Rema 1000, der også har skruet op for mængden af færdigretter og nemme måltidsløsninger, tror Henrik Burkal også på, at dagligvaremarkedet kan få en lille bid af markedet for take away,der er i massiv vækst. Men når han de kommende år har planer om at åbne yderligere 15-20 nye butikker årligt, er det med ambitionen om at tage markedsandele fra konkurrenterne, slår han fast.

»Vi er alle selvstændige virksomheder, der konkurrerer på koncepter, og vi tror på, at vi med vores koncept stadig har en masse steder i Danmark, hvor vi kan etablere en Rema 1000, så vi har gennemgået kortet og fundet de steder, hvor vi gerne vil ligge, så vi har en plan,« siger han.

Selv om det danske landkort er godt plastret til med dagligvarebutikker, mener Henning Bahr, der er detailhandelsekspert og adm. direktør i analysehuset Retail Institute Scandinavia, at der er plads til flere Rema 1000-butikker.

»Rema 1000 har indtil nu været dygtige til at finde de rigtige beliggenheder de rigtige steder. De er meget kritiske og analyserer det ret godt, og på det grundlag regner vi også med i vores seneste prognose, at der kommer en lang række nye butikker,« siger han.

I prognosen, som analysehuset udgiver hvert år, vurderer han, at Rema 1000 vil tage markedsandele fra Fakta og Aldi.

»På den lange bane kan Rema 1000 nok ikke fortsætte i det tempo, som de har nu, men vi vurderer, at der er plads til de 15-20 nye butikker de næste par år, og så må de måske senere hen revidere afhængigt af, hvordan markedet ser ud til den tid,« siger Henning Bahr og tilføjer:

»Forretningsmodellen er stadig rigtig stærk og er stort set unik for dagligvarebranchen. Der er ikke nogen af lavpriskonkurrenterne, som bruger franchisemodellen,« siger han.