Rekordlave renter sender PFA på jagt i Indien og ind i milliardstort grønt projekt

De rekordlave renter i Europa har gjort det endnu sværere for pensionskasserne at skabe stabile afkast, og derfor fortsætter PFA oprustningen inden for alternative investeringer som ejendomme, energi og infrastruktur.

»Vi har lige lavet en meget stor boliginvestering i Indien. Den bliver på op til 600 mio. kr.,« fortæller pensionsgigantens topchef, Allan Polack, til Berlingske.

»Og der er andet, der er på vej. Vi har noget på agendaen inden for grøn energi, der bliver fulfilled i år,« siger han.

Polack tilføjer, at den grønne investering kommer op på omkring en mia. kr., men ellers kommer han ikke med andre detaljer, end at projektet formentlig bliver offentliggjort engang i efteråret. Det indiske ejendomseventyr er en investering i to eksisterende joint ventures, der udvikler boliger til landets voksende middelklasse i de største indiske byer.

Med samlet over halvanden mia. kr. kastet i ejendomme og energiprojekter bekræfter PFA dermed sin strategi om at bevæge sig væk fra de volatile aktie- og obligationsmarkeder og ind i mere sikre investeringer, der giver et stabilt afkast. Sidste år led ATP, PFA og Danica investeringstab på henholdsvis 3,7 mia. kr., 5,3 mia. kr. og otte mia. kr., da både obligationer og aktier dykkede verden over. De tab blev dog lynhurtigt indhentet i årets første måneder, da aktiemarkedet eksploderede med udsigterne til fortsat lave renter.

»Vi klapper jo ikke i hænderne«

I Europa har renterne i flere år været negative, hvilket har fået blandt andre PFA til at gå på jagt efter større projekter uden for de traditionelle investeringskanaler. Selv om de lave renter hjælper til at løfte økonomien, har det nemlig også to væsentlige konsekvenser for finansmarkedet og investorer som for eksempel pensionskasserne.

For det første forsvinder muligheden for at sikre et stabilt afkast i statsobligationer, da de negative renter betyder, man reelt skal betale for at købe de værdipapirer. Det vil sige, at man med garanti mister penge ved at investere. Statsobligationer har ellers i mange år været en basisvare i pensionskassernes porteføljer, fordi de traditionelt giver et stabilt afkast år efter år, uden at der er nogen større risici forbundet med det. Med negative renter helt ud til næsten 30 år nogle steder i Europa er en af pensionskassernes oplagte indtægtskilder derved udtørret. Polack har tidligere udtalt, at han med de nuværende renter basalt ikke kan investere i obligationer, og at det er en »død aktivklasse«.

»Vi klapper jo ikke i hænderne (over de negative renter, red.) Vi synes, det er underligt. Det er jo ret uhyggeligt, at der er nogen, der frivilligt køber nogle obligationer, hvor du committer dig til i ti år at få et negativt afkast,« siger Allan Polack.

For det andet tilskynder de lave renter til, at investorerne tager større risici. Blandt andet fordi de kan låne penge ultrabilligt til at investere i projekter, de ellers ville holde sig fra, og fordi de simpelt hen bliver nødt til at tage større chancer for at få det samme afkast som før. Kombinationen af billige penge og jagten på afkast er også med til at gøre de fleste aktivklasser dyrere – det være sig aktier, obligationer, ejendomme osv. – og flere storinvestorer, herunder legenden Warren Buffett, har blandt andet brokket sig over, at risikovillige kapitalfonde har været med til at presse priserne for langt op.

De negative renter har derfor samlet gjort det sværere for PFA-chefen at finde nye guldgruber. Det er også en af grundene til, at pensionsgiganten igennem længere tid ikke har annonceret nogen større investeringer efter et hæsblæsende 2017/2018, hvor PFA foretog fire enorme enkeltinvesteringer i så forskellige ting som verdens største havvindmøllepark, Walney, realkreditmastodonten Nykredit, telegiganten TDC og det tyske ejendomsmarked.

»Vi har flere ting, vi lægger ned i skuffen igen, end vi går videre med. Vi synes, afkastene bliver for små. Afkast-risiko-balancen er ikke god nok,« siger Allan Polack.

Risikoen er blevet for stor

Men ud over sine egne kvaler er han bekymret for, hvad det gør ved andre dele af økonomien, og for private investorer og boligejere, der ikke er lige så professionelle som ham selv.

»Hvis bare renten er i nul, så bliver ethvert aktiv uendeligt meget værd. Alt er bedre end nul. Det vil sige, at du opfordrer til at lave meget risikobetonede ting, og folk, der ikke har været i markedet i så mange år – private, unge investorer, boligejere – træffer jo beslutninger ud fra, at det jo ser meget fornuftigt ud. Men de kan ikke lave de samme stressscenarier, hvor man »chokker« sin portefølje,« siger han.

Når man »chokker« sine porteføljer, regner man på, om man kan holde til, at for eksempel renten stiger kraftigt, eller der kommer en recession.

»Jeg er ikke ved at forudsige et crash. Jeg er bare optaget af, at folk ikke må påtage sig mere risiko, end de reelt har lyst til, og det er jeg meget nervøs for,« tilføjer han.

Desværre for Polack og alle andre investorer er der ikke udsigt til, at renterne stiger lige foreløbigt. Den afgående chef for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi, har kraftigt antydet, at renterne de kommende måneder kan blive hevet dybere ned i negativt territorium for at sætte ekstra fut i en glansløs europæisk økonomi. I USA er der samtidig massivt pres på centralbanken for at sænke renten allerede i slutningen af juli for at afbøde tumulten fra den igangværende handelskrig mellem USA og Kina.

Derfor fortsætter Allan Polack jagten efter nye investeringer. Ud over de klassiske alternative investeringer som ejendomme, infrastruktur og energi er han på udkig efter muligheder i de såkaldte offentlig-private partnerskaber eller OPP, hvor det er det offentlige, der finder en privat leverandør til at gennemføre og drive for eksempel et byggeprojekt. Inden for de seneste år er kontorbygninger på Kalvebod Brygge, Vestre Landsret og Hovedpolitistationen i Holstebro eksempler på OPP-projekter.

»Det vil vi meget gerne arbejde med. Det skulle være spændende, om den nye regering vil prøve det,« siger PFA-chefen.