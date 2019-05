Rejseselskab er i dyb krise – men nu vil kapitalfond købe ind hos Spies-ejeren

Den britiske rejsekoncern Thomas Cook, der ejer danske Spies, har oplevet nedgang på nedgang i den seneste stykke tid.

Efter et skuffende regnskab, der viste et underskud på 1,46 mia. pund, svarende til 12,65 mia. kroner, for første halvår af selskabets skæve regnskabsår 2019, røg virksomhedens aktiekurs ned med 50 pct. på blot to dage. Det fik mandag en betalingsleverandør til at skride ind.

Men nu kan selskabet få en udstrakt hånd til dets skandinaviske grene, Spies inkluderet. Thomas Cook har fredag modtaget et tilbud fra kapitalfonden Triton Partners om, at fonden kan overtage de skandinaviske underselskaber og driften af flyene mod en finansiel saltindsprøjtning, som rejseselskabet desperat har brug for.

Det skriver Bloomberg News.

Tilbuddet omfatter Thomas Cooks lokale flyselskaber i Norge, Sverige, Finland og Danmark. For koncernen kommer kapitalfondens ønske om opkøb som en overraskelse, og Thomas Cook overvejer i skrivende stund en række andre bud på dele eller sågar hele driften af dets fly.

»Gruppen evalurer i øjeblikket dette tilbud sammen med den fortsatte strategiske vurdering af gruppens forskellige selskaber, annonceret i februar 2019. Der kan ikke være nogen forsikring om, at en eventuel transaktion vil blive afsluttet med Triton Partners,« siger Thomas Cook i en officiel meddelelse ifølge nyhedsmediet.

Fredag morgen ligger aktiekursen for Thomas Cook stadig i bundlinjen. Torsdag steg kursen dog en smule med omkring to pct., men virksomheden mødte yderligere pres på kontoen, efter kreditrangeringsbureauerne Fitch og S&P betegnede aktierne som værende »junk«, skriver The Guardian.

Et indkøb af de nordiske flyselskaber kan aflaste den økonomiske situation for Thomas Cook, der slæber rundt på en gæld på lidt over 10 mia. kr. Det har ført til, at selskabet nu sælger ud af sine flyselskaber i et forsøg på at skaffe penge i kassen.

Berlingske har tidligere beskrevet, at kunder hos Spies ifølge virksomheden ikke har grund til bekymring. Selvom Spies er ejet af Thomas Cook, vil det danske rejsebureau ifølge dem ikke blive påvirket af den økonomiske situation.

»Vi har støtte fra vores banker og større aktionærer. Vi har ressourcer til at drive vores forretning, og nu går vi ind i vores stærkeste likviditetsperiode på året – sommersæsonen. Derudover har alle vores kunder en rejsegaranti i Rejsegarantifonden, og derfor kan alle føle sig trygge, når de køber deres ferie hos Spies,« siger kommunikationschef i Thomas Cook, Lisbeth Nedergaard.

Thomas Cooks nordiske forretning, der omhandler Ving, Tjareborg og Spies, udgør ca. 20 pct. af den samlede arbejdskraft for selskabet. Det estimeres, at disse selskaber har indtjent omkring en mia. kr. før skat i 2018 og ca. 10 mia. kr. i omsætning.