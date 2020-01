Rebien kritiserer klimamål: Erhvervslivet er taget som gidsler i politisk spil om klimaet

Toppen af dansk erhvervsliv og ikke mindst Dansk Industri har ladet sig spænde for en vogn ved at bakke op om S-regeringens højt profilerede klimapartnerskaber. Dansk erhvervsliv risikerer at stå med ansvaret for at nå en stor del af et nationalt klimamål samtidig med, at erhvervslivets egne ønsker om skattelettelser og bedre adgang til arbejdskraft er forsvundet fra dagsordenen.

Sådan lyder den markante kritik fra en af landets tungeste erhvervsmænd, Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, Lars Rebien Sørensen.

Han vakte i november sidste år opsigt med sin kritik i Berlingske af, at politikerne var for fokuserede på nationale klimamålsætninger. Men den tidligere topchef i Novo Nordisk er langtfra færdig med at blande sig i dansk klimapolitik:

»Mine kollegaer i erhvervslivet har været for hurtige til at stige på regeringens klimamålsætning og klimapartnerskaberne. Dansk Industri meldte sig ind i klimakampen og bakkede op om 70 procent-målet under nogle forudsætninger om, at der skulle være mere fri adgang til arbejdskraft og lavere topskat,« siger Lars Rebien Sørensen.

»Men de forudsætninger havde ingen politisk gang på jord. De er bare blevet taget af bordet og glemt undervejs. Nu sidder mine kollegaer tilbage med målsætningen, og de er fanget. Jeg må indrømme, at det skuffer mig,« siger Lars Rebien Sørensen.

Klimapolitikken har forkert udgangspunkt

Lars Rebien Sørensen fremsætter sin kritik, selv om topchef i medicinalvirksomheden Novo Nordisk, Lars Fruergaard Jørgensen, er formand for klimapartnerskabet for life science og biotek.

Rebiens kritik handler ikke om, at han er klimabenægter. Tværtimod er han bekymret over klimaets tilstand, og som formand for landets rigeste erhvervsdrivende fond investerer han stort i udvikling af klimaløsninger, blandt andet inden for landbrug og fødevarer.

Men han mener, at dansk klimapolitik tager det helt forkerte udgangspunkt, nemlig det nationale frem for det globale til skade for klimaet.

Lars Rebien Sørensen, formand for Novo Nordisk Fonden »Man kommer med en politisk målsætning, som i sin grundsubstans er forkert og ender med at lægge ansvaret over på virksomhederne.«

Ifølge Lars Rebien Sørensen burde politikere og dansk erhvervsliv i fællesskab sadle om og droppe den nationalt baserede måde at beregne CO 2 -udledning på for i stedet at se på, hvor meget CO 2 den enkelte dansker og de enkelte virksomheder udleder gennem deres forbrug.

»Set fra et nationalt synspunkt er det ligegyldigt, hvor meget vi flyver, eller hvor mange røde bøffer importeret fra USA, som jeg spiser, fordi det ikke tæller med i klimaregnskabet. Men det er ikke ligegyldigt for klimaet,« siger Lars Rebien Sørensen.

Et modargument ville være, at vi har forpligtet os til at leve op til Paris-aftalen, som jo er nationalt baseret, og at det er det, alle andre lande følger. Er det ikke en pointe?

»Fordi man har lavet én fejl, behøver man jo ikke lave en fejl mere. Vores flyrejser og importerede røde bøffer illustrerer jo, hvorfor den aftale, man har indgået, er forkert.«

Vi taler jo om, at klimaloven og klimapartnerskaberne skal gøre Danmark til et grønt foregangsland. Er det ikke en god måde at gribe det an på?

»Jeg synes, vi skal bidrage til at sænke CO 2 -udledningen fra danskernes aktiviteter. Men vi skal gøre det på en fornuftig og økonomisk ansvarlig måde, hvor man tager hensyn til Danmarks størrelse og indflydelse. Jeg er ikke fortaler for en eller anden grøn førertrøje, som er en form for nationalistisk selvgodhed eller selvoptagethed.«

Men den politiske dagsorden kører jo i en helt anden retning i øjeblikket?

»Det ved jeg godt. Problemet er bare, at den politiske fortælling bør være rationel, den bedste løsning og kunne hænge sammen i den virkelige verden.«

Har du en fornemmelse af, om andre bakker op om dine synspunkter?

»Det er ikke noget, jeg har talt med andre kolleger om. De er jo alle sammen dybt optagede af klimapartnerskaberne og den politiske opgave, der følger med. Ansvaret er allerede placeret på erhvervslivet. Det er politisk smart. Man kommer med en politisk målsætning, som i sin grundsubstans er forkert og ender med at lægge ansvaret over på virksomhederne. Hvad sker der, hvis virksomhederne ikke leverer varen? Hvor skal aben så placeres,« spørger Lars Rebien Sørensen.

Læg CO 2 -afgift på forbruget

Lars Rebien Sørensen er en varm fortaler for at indføre en CO 2 -afgift og kommer rygmarvsreaktionerne om, at det risikerer at vende den tunge ende nedad og skabe øget ulighed, i møde ved at foreslå, at skatterne til gengæld sænkes på lav- og mellemindkomster.

Lars Rebien Sørensen, Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand, er ikke klimabenægter. Som fondsformand står han klar med et stort trecifret millionbeløb til forskning i klimaløsninger, inden for fødevareproduktion, planter og landbrug, men også miljø, biomasse og bioenergi. Fold sammen Læs mere Læs mere

»Man kan ikke se klimaet som en isoleret ting. Den omstilling, der er nødvendig, vil få indgribende betydning for økonomien og vores ønske om økonomisk vækst, hvis vi skal kunne finansiere hele den her omstilling. Det er rigtigt, når nogle siger, at det her formentlig er den mest samfundsomvæltende omstilling, der kommer til at ske i det danske samfund på niveau med vores indtræden i EU eller måske større,« siger Lars Rebien Sørensen.

»Hvis man er bekymret på klimaets vegne, burde man tage udgangspunkt i forbrugsorienterede beregninger. Man burde kigge på alt, hvad danske virksomheder og privatpersoner forbruger, og den klimabelastning det har,« siger Lars Rebien Sørensen.

Han understreger, at det ikke handler om at springe over gærdet, hvor det gør mindst ondt på Danmark og dansk erhvervsliv. Tværtimod.

FAKTA Danmarks klimaaftryk i ind- og udland Har Lars Rebien Sørensen en pointe, når han mener, at det vil give mere effekt at fokusere på den udledning af CO 2 , som danske virksomheder og privatpersoners forbrug giver anledning til? Det kan man få svar på i en ny analyse fra erhvervstænketanken Axcelfuture, offentiggjort i Politiken for nylig. Konklusionen i analysen er følgende: »Når danskernes CO 2 -aftryk skal opgøres, bør man ikke blot se på udledning på dansk territorium, men også på den udledning, der har fundet sted i produktionen af de varer, som danske virksomheder og forbrugere i sidste ende bruger.« Analysen viser, at siden 1990 er den årlige danske udledning af CO 2 fra de varer og tjenester, der produceres i Danmark, faldet med 30 pct. til 49 mio. ton. De 28 mio. ton skyldes danske virksomheder og privatpersoners forbrug. Resten skyldes produktion af varer, som bliver eksporteret. Omvendt giver vores import af varer anledning til udledning af 43 mio. ton CO 2 i udlandet, især i Kina. Samlet er Danmarks klimaftryk ifølge Axcelfuture på omkring 71 mio. ton, hvilket er 22 mio. ton højere, end det, der udledes alene fra dansk territorium. Det betyder, at vores CO 2 -aftryk er 45 pct. højere end vores CO 2 -udledning. Kilde: Axcelfutures FOLD UD

»Jeg tror, at udfordringen for Danmark er endnu større, end den ser ud nu, hvis vi laver en forbrugsbaseret opgørelse. For så har Danmark et meget stort CO 2 -udslip per indbygger sammenlignet med andre lande. Derfor bliver udfordringer måske større end det, man bilder sig ind i øjeblikket,« siger Lars Rebien Sørensen.

Samtidig mener han, at man skal have den positive effekt, danskfremstillede klimaløsninger og energieffektive produkter har i udlandet, med i opgørelsen, så man ikke frister danske virksomheder til at flytte produktion ud af landet.

»Derfor ville det være bedre, at lave et system, som tager udgangspunkt i private personers og virksomheders forbrug, og som samtidig kan give virksomheder aflad, hvis de fremstiller produkter, der gør en positiv klimaforskel i udlandet,« siger Lars Rebien Sørensen.