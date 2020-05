Presset Joe & The Juice får tilført ny kapital: »Vores forventninger var høje, men det stoppede brat«

Kaffe- og juicekæden Joe & The Juice får nu tilført 200 mio. kr. på et tidspunkt, hvor en lang række af kædens butikker er lukkede, eller hvor salget er faldet drastisk pga. coronakrisen. De store planer for ekspansion bliver nu sat i bero.

»Det er korrekt, at vi netop har styrket vores kapitalberedskab yderligere under den kommende tid med mere eller mindre corona,« hedder det fra stifter Kaspar Basse i en e-mail til Berlingske.

Cafeer, barer og restauranter har været blandt de hårdest ramte under nedlukningen af Danmark. Ifølge en analyse fra Finansministeriet tirsdag har restaurationsbranchen oplevet en anslået tilbagegang på 75 pct. Og der kan gå lang tid, før branchen er tilbage igen, fordi kunderne sandsynligvis har ændret adfærd, lød konklusionen.

Thomas Noroxe, der personalechef hos Joe & The Juice, fortæller, at alt ændrede sig for juicekæden, da landene lukkede ned og indførte en række restriktioner, som har ramt virksomheder som Joe & The Juice.

»Vi havde store ambitioner for 2020, og i januar og februar havde vi stærkt momentum og performance var markant bedre end budgetterne. Vores forventninger til marts var derfor høje, men det stoppede brat med spredningen af covid-19, hvor de europæiske markeder lukkede med få dages mellemrum, efterfulgt af en nedlukning på det amerikanske marked,« forklarer Thomas Noroxe.

Joe & The Juice omsatte i seneste regnskab for godt en mia. kr. Thomas Noroxe fortæller, at salget hos Joe & The Juice er dykket dramatisk i perioden med coronasmitten, og at det lave salg står til at fortsætte nogen tid endnu.

»Globalt er vores branche blandt dem, der tager det største hit på grund af pandemien, og Joe & The Juice har også oplevet betydelig lavere omsætning som følge heraf. Derfor har bestyrelsen besluttet at forstærke likviditetsberedskabet, så Joe & The Juice kan modstå en længere periode med forventet lavere omsætning i vores barer som en direkte konsekvens af covid-19 og de lovbestemte restriktioner, som det har medført,« hedder det fra Thomas Noroxe.

En af udfordringerne er, at selskabets juicebarer nogle steder har været nødt til helt at lukke. Det gælder f.eks. i lufthavnene, hvor der mange steder ligger en Joe & The Juice-café.

»Vi er stærkt påvirket af covid-19 med en række lovbestemte restriktioner inklusive butikslukninger og en næsten ikke eksisterende trafik i de lufthavne, hvor vi har barer,« fortæller Thomas Noroxe.

Kapitalindskuddet på 200 mio. kr., kommer på et tidspunkt, hvor Joe & The Juice havde været gennem en længere periode med ekspansion. Det har afspejlet sig i regnskaberne, der har vist underskud, fordi der er brugt mange penge på at vokse. Ifølge det seneste regnskab, som blev offentliggjort i maj sidste år, kom juiceforretningen ud af 2018 med et underskud på 113 mio. kr. mod et minus på 27 mio. kr. året før.

Nu får coronavirussen Joe & The Juice til midlertidigt at indstille planerne om at vokse.

»Usikkerheden om de længerevarende effekter af covid-19 betyder, at vi holder igen med ekspansionsplanerne på den korte bane. Det er dog stadigvæk vores stærke ambition at opretholde vores ekspansionsplaner efter covid-19, og vi ser mange muligheder for nye Joe & The Juice-barer i de markeder, hvor vi opererer,« forklarer Thomas Noroxe.

Alene i det seneste regnskabsår blev der åbnet 62 nye barer. Det er især i USA, at Joe & The Juice har satset stort på åbning af nye juicebarer. Men Joe & The Juice er i de senere år også vokset i flere europæiske lande. Ved udgangen af 2018 stod Danmark for blot 27 pct. af den samlede omsætning på godt en mia. kr.

Det var ellers med udgangspunkt i Danmark, at Kaspar Basse grundlagde Joe & The Juice. Den første butik blev åbnet i 2002 i København, og antallet af butikker er i dag langt over 200.

Thomas Noroxe fortæller, at der er et lille lyspunkt i, at kunderne har taget godt imod de muligheder, der er for at købe kaffe og juice digitalt.

»Vi har under covid-19 set en stærk trend mod digital omsætning, hvor vores kunder forudbestiller igennem vores Joe App. Derfor lægger vi meget energi i udviklingen af vores digitale løsninger,« hedder det fra Noroxe.

I 2013 blev en del af virksomheden solgt til den svenske kapitalfond Valedo Partners, og i 2016 indgik den amerikanske kapitalfond General Atlantic i ejerskabet.

Der var ved udgangen af 2018 ansat godt 1.600 i Joe & The Juice. Kæden har endnu ikke lagt regnskab frem for 2019.