Populært smartwatch sælger mere end alle schweiziske urmærker tilsammen

Den amerikanske techgigant Apple har satset hårdt på sine produkter i 2019. Og den satsning har nu vist sig at give pote.

Smarturet Apple Watch er nemlig blevet solgt i 31 millioner eksemplarer på et år. Det betyder, at Apple har solgt flere ure, end alle schweiziske urmærker har solgt tilsammen. Her lød det samlede salg på 21 millioner ure i samme periode. Det skriver netmediet CNN.

»Apple Watch har vist sig at være et statussymbol i sig selv, og det er et konkurrencedygtigt alternativ til schweiziske ure i mellemprisklassen,« udtaler analytiker Steven Waltzer til CNN.

En rapport viser, at de succesfulde Apple-ure særligt appellerer til de yngre forbrugere, mens det analoge ur henvender sig til den ældre forbruger.

Apple Watch er samtidig også et aktivitetsur. Ifølge en markedsanalyse fra firmaet Creative Strategies er det netop det store fokus på træning og sundhed, der gør, at uret skiller sig ud fra resten af markedet.

Stadig et luksuriøst statussymbol

På trods af det noget større ursalg hos Apple kan man ikke nødvendigvis bruge tallet til at konkludere, at de schweiziske urmærker har tabt terræn. For urproducenterne tilbyder luksuriøse ure i en noget højere prisklasse, hvilket betyder, at omsætningen overstiger Apples.

»Det er ikke helt ligesom at sammenligne æbler med æbler,« siger markedsanalytiker Vincent Thielke til CNN.

De schweiziske ure er omtrent dobbelt så dyre som Apple Watch, der i gennemsnit koster henholdsvis 1.000 og 500 dollar – svarende til knap 7.000 kroner og 3.500 kroner.

Den høje pris gør samtidig også, at urmærker som Rolex, Omega og Van Cleef & Arpels fastholder sin position som luksuriøse statussymboler.

USAs mest værdifulde selskab

Hos Apple har man kunnet melde om flere store succeser. I januar steg iPhone-producentens aktiekurs til 300 dollar pr. aktie, hvilket er Apples højeste niveau nogensinde.

Det betød samtidig også, at hvis nogen skulle have lyst til at købe Apple-koncernen, så skulle de hive 8.880 milliarder kroner op ad lommerne.

Med den værdi indtog Apple igen førstepladsen som USAs mest værdifulde selskab og skubbede softwaregiganten Microsoft tilbage på pladsen som nummer to.

På trods af det millionstore salg af ure henter Apple stadig 52 procent af hele sin omsætning fra salget af iPhone-telefoner. Dagligt ruller der over en milliard danske kroner ind i Apple-koncernen – og det er i rent overskud.