Politikere afviser at have hjulpet Falck i betændt kampagne

Den 10. oktober 2014 kunne Fyens Stiftstidende bringe en forsideartikel, der for alvor slog revner i troværdigheden om det hollandske selskab Bios.

Avisen havde fået fingre i regnskaber fra Bios' hollandske moderselskab, der såede tvivl om, hvorvidt selskabet var robust nok til at drive det fire milliardstore ambulanceudbud, man få måneder forinden havde vundet i Region Syddanmark.

Nyheden blev flankeret af to politikere, der hovedrystende konkluderede, at man ikke længere havde tillid til Bios. De to politikere var Jesper Petersen (S), folketingsmedlem for Socialdemokraterne, og Karsten Hønge (SF), ligeledes folketingsmedlem og samtidig del af regionsrådet i Region Syddanmark.

At det var de to politikere, der kritiserede Bios, var næppe tilfældigt: Få politikere leverede en mere indædt kritik af Bios i selskabets korte levetid end Jesper Petersen og Karsten Hønge.

Tidligere på ugen offentliggjorde Konkurrencestyrelsen en lammende kritik af Falcks fremfærd mod Bios. Den hæderskronede virksomhed orkestrerede ifølge styrelsen en omfattende modkampagne mod Bios, der samlet set var i strid med konkurrencelovgivningen i en grad, så sagen nu står til at blive overdraget til Bagmandspolitiet, såfremt Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelsen.

Det fremgår af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at Falck i samråd med flere kommunikationsbureauer aktivt plottede en kampagne, der havde til formål at få udbuddet til at gå om.

Redegørelsen, hvor en lang række mails mellem Falck og kommunikationsbureauerne er inddraget, viser, at man fra begyndelsen sigtede efter at få politikerne til at vende sig mod Bios.

»Politikere og beslutningstagere i Region Hovedstaden og Region Sjælland skal bevidstgøres om den problematiske proces i Region Syddanmark. […] ,« hedder det eksempelvis i én mail.

Og på et andet tidspunkt:

»Men hvordan får vi regionen og politikerne til at tænke i plan B? Selv de krasse artikler om karteldom, ringe økonomi, selvanbefaling, skuffeselskaber og et problematisk udbud har ikke fået politikerne til at ryste på hånden. Der er altså ikke en opfattelse i offentligheden og blandt politikerne om, at BIOS sikkert ikke kan løfte opgaven. Derfor er brug for en yderligere sandsynliggørelse af, at BIOS ikke vil kunne løfte opgaven, så politikerne begynder at blive reelt bekymrede,« står der.

»Falck skal stå tilbage som den troværdige redningsplanke, som politikerne kan ty til.«

»Jeg er jo socialist«

SFeren Karsten Hønge markerede sig både som regionsrådsmedlem og folketingsmedlem som en markant stemme i debatten. Fra BIOS vandt udbuddet, til virksomheden gik konkurs knap to år senere, var Karsten Hønge kontinuerlig kritisk over for virksomhedens ambulancedrift.

Karsten Hønge (SF) »Men jeg er altså ikke nogen årsunge. Jeg kan genkende en lobbyist på tre kilometers afstand.«

I dag erklærer han sig »rystet« over den smædekampagne, Falck har orkestreret, men afviser selv at have bidraget til festlighederne.

»Man skal skelne mellem at være kritisk over for Bios og så at forsvare Falck. Jeg har ikke haft noget behov for at forsvare Falck, men jeg synes, Bios virkede uforberedte og useriøse. Og det viste sig jo at være rigtigt,« siger han.

Han kalder hele forløbet for »borgerkrigs-agtigt« og fortæller, at han modtog utallige henvendelser på daglig basis fra borgere, reddere, medier såvel som konsulenter.

»Men jeg er altså ikke nogen årsunge. Jeg kan genkende en lobbyist på tre kilometers afstand. Og så er jeg jo altså socialist. Jeg vil allerhelst have, at regionen selv driver sine ambulancer,« siger han.

FAKTA Den store ambulanceballade I 2014 besluttede Region Syddanmark at overlade størstedelen af ambulancekørslen til hollandske Bios efter et udbud. Bios afløste Falck, der havde varetaget opgaven i 95 år inden. I sensommeren 2015 overtager Bios formelt driften, men fra begyndelsen står det klart, at det hollandske selskab er udfordret på manglen af reddere. I månederne op til har Bios klaget over, at Falck står i vejen for at rekruttere medarbejdere. Det påvirker samtidig responstiden. I løbet af 2016 strammer regionen grebet og pålægger Bios bøder for ikke at leve op til kontrakten. Bios præsenterer samtidig et dundrende underskud for 2015 på 42 mio. kroner. Henover sommeren 2016 kulminerer det hele, da Bios bliver begæret konkurs, og regionen må hjemtage kørslen. På det tidspunkt har Bios allerede beskyldt Falck for ufine metoder, og Konkurrencestyrelsen havde i slutningen af 2015 ransaget Falcks hovedkontor i København. Tidligere på ugen kom styrelsen så endelig med sin afgørelse, hvor det konkluderes, at Falck misbrugte sin dominerende stilling til at presse Bios ud, og at myndigheden vil melde Falck til Bagmandspolitiet, såfremt Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelsen. FOLD UD

Det er en kendt sag, at Karsten Hønge under valgkampen til Folketinget i 2015 fik 10.000 kroner i støtte til sin kampagne fra Reddernes Landsklub, der udelukkende har Falck-ansatte som medlemmer. Karsten Hønge afviser, at de har fået noget til gengæld.

»Jeg valgte selv at være meget åben om det, selvom det er halvdelen af bagatelgrænsen. Allerede et halvt år inden, i januar, havde jeg stillet kritiske spørgsmål til ministeren. Jeg har aldrig nogensinde været handskedukke for nogen,« siger han.

Delte artikel på Falcks side

Den samme besked kommer fra hans kollega Jesper Petersen (S), der er valgt ind i Folketinget via Sydjyllands Storkreds. Jesper Petersen markerede sig ligeledes som skarp kritiker af Bios fra start til slut og stillede ligeledes flere spørgsmål til daværende sundhedsminister, Nick Hækkerup (S), da bølgerne gik højest.

I dag afviser han at have været en brik i Falcks kampagne.

»Jeg engagerede mig kraftigt i den sag, fordi det handlede om ambulancebetjeningen i den landsdel, jeg er valgt,« siger Jesper Petersen.

Jesper Petersen var undervejs særlig kritisk over for Bios' manglende erfaring med ambulancedrift på dansk grund, ligesom han var utryg ved det hollandske moderselskabs økonomiske formåen. Det fremgår af Konkurrencestyrelsens redegørelse, at det netop var to punkter, Falck ville rette opmærksomheden mod i sin kampagne.

»For mig har det ikke handlet om Bios eller Falck. Det har handlet om ambulancebetjeningen. Der var betydelige risici forbudet med Bios, og det viste sig jo også, at vi havde ret i det,« siger Jesper Petersen.

Den 10. oktober 2014, da førnævnte artikel udkom i Fyens Stiftstidende, delte Jesper Petersen den ikke på sine egne sociale medier. På Facebook delte han den ligeledes på Falck Danmarks officielle side.

Hvorfor delte du den der?

»Jeg vil tro, at det er fordi, jeg blev kontaktet af reddere lokalt i mit område, som gjorde mig opmærksom på kritikpunkter, og som var bekymret for deres situation i forbindelse med en overdragelse. Det har nok været dem, jeg ville dele den med.«

Så det skal ikke læses som, at du gerne vil vise Falck og deres medarbejdere, at du står på deres side?

»Nej, for mig har det ikke handlet om, hvad der stod på ambulancerne, men at ambulancebetjeningen fungerede,« svarer Jesper Petersen.

Han oplyser, han ikke har modtaget penge til valgkampagner fra hverken Falck eller Reddernes Landsklub.

Du har tidligere delt mange artikler om den her sag og virket meget optaget af den. Hvorfor har du ikke delt noget om afgørelsen fra Konkurrencestyrelsen?

»Jeg synes, det er en sag mellem Falck og Konkurrencestyrelsen.«

Han tilføjer, at det ikke »ser kønt ud« for Falck.

Informationskrig

Mens de to politikere afviser at have gjort noget forkert, var det et anderledes brødbetynget kommunikationsbureau, i skikkelse af Advice, der lørdag beklagede sit engagement i sagen.

Advice, et københavnbaseret bureau, var det første kommunikationsbureau, som Falck antog i kølvandet på, at den hæderkronede virksomhed havde tabt et ambulanceudbud til Region Syddanmark til hollandske Bios i sensommeren 2014.

Lørdag eftermiddag beklagede bureauets CEO, Espen Højlund, sit bureaus engagement i sagen, der ifølge Espen Højlund var i strid med »værdier og standarder«, bureauet har. En ledende medarbejder hos virksomheden, der var involveret i arbejdet, har fået en kraftig advarsel, blev det oplyst.

Berlingske har de senere dage sat navne på flere af de centrale kommunikationsfolk, der orkestrerede kampagnen. Helt centralt stod Peter Goll, daværende direktør i Falck, og som ifølge flere kilder udarbejdede den masterplan, som Konkurrencestyrelsen fandt ekskluderende og i strid med konkurrenceloven.

Peter Goll, der i dag er direktør hos Københavns Lufthavn, ønsker ikke at kommentere sin tid hos Falck.