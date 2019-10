Pizza-krig på vej: Store kæder varsler en lang række nye restauranter

Selv om der i forvejen er massiv konkurrence, er der for alvor lagt i ovnen til noget af en dyst på det danske pizzamarked.

Flere store spillere har nemlig planer om at åbne en lang række pizzeriaer i Danmark.

En af dem er Madklubben, der til Børsen oplyser, at restaurantkæden vil rulle sit nye pizzakonceptet, Frankies, ud i hele landet.

Pizzakæden blev lanceret i oktober sidste år og har tre restauranter i København samt en enkelt i Aarhus. Men Frankies forventer at åbne endnu en restaurant inden nytår, mens kædens sjette restaurant bliver åbnet i begyndelsen af det nye år.

»Hvis man tager et landkort og en passer og laver nogle cirkler for at se, hvad vi kan dække, så kunne vi da godt tænke os at dække det meste af kongeriget,« siger Lars Bertelsen, der er medejer af Frankies, til Børsen.

Han vil ikke sætte tal på, hvor mange restauranter Frankies skal op på i alt.

Amerikansk gigant vil åbne 120 pizzeriaer i Danmark

Også den amerikanske pizzagigant Domino's, der i marts drejede nøglen om i Danmark, efter at det blev afsløret, at kæden fuskede med datomærkning af råvarer, arbejder på et comeback.

I juni blev kæden genoplivet, da australske Dominos Pizza Enterprise overtog den, og de nye australske ejere vil ifølge Børsen åbne 120 pizzeriaer inden for de næste ti til femten år.

Der er også norsk pizza på vej til Danmark. Nordens største takeaway-pizzakæde, Pizzabakeren, der har knap 200 pizzeriaer, har nemlig planer om at om at åbne 40 pizzeriaer i Danmark i de kommende år, oplyser den til Børsen. Den norske kæde har indtil videre kun ét pizzeria i Hundige.

En anden pizza-kending, danske Gorms Pizza, der er kendt for gourmetpizza med en tynd bund, og som har 13 restauranter i Danmark, har også planer om at ekspandere de kommende år.

»Det er helt afgørende for os, at vi finder de rigtige placeringer. Det er langt vigtigere end at have speederen i bund,« siger adm. direktør Anders Kjørup til Børsen.