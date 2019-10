Overraskende comeback: Microsoft klar med egen smartphone

Microsoft er meget overraskende tilbage som mobilproducent og er klar med en række helt nyt computerprodukter, heriblandt to med hver to skærme, der kan foldes sammen som en bog.

Det kom frem, da den amerikanske softwaregigant – verdens mest værdifulde virksomhed – onsdag aften præsenterede sit nye sortiment ved et stort arrangement i New York.

Smartphone med Android og dobbeltskærm

Surface Duo er navnet på den smartphone, som kommer sidst i 2020 – tre år, efter at Microsoft meldte sig ud af mobilkampen med et smædeligt nederlag og måtte sælge hele Nokias mobilafdeling, som Microsoft havde købt for over 40 milliarder kroner men siden måtte nedskrive næsten totalt, fordi telefoner med Microsofts Windows-styresystem ikke kunne stå sig i kampen mod Googles Android og Apples iOS.

Surface Duo bliver ikke en Windows-telefon. Den får Android som styresystem, sådan som omkring 90 procent af verdens smartphones fødes med fra fabrikkerne. Microsoft er i tæt samarbejde med Google om at få softwaren på plads, og der er planer om at udvikle egen software, som kan håndtere dobbeltskærmene. Her kan man f.eks. holde videochat med en eller anden og bruge den anden skærm til at surfe på nettet samtidig.

Telefonen har to 5,6-tommerskærme, som kan foldes ud til at blive 8,3 tommer.

Surface Duo får selskab af Surface Neo, som er en tablet med dobbeltskærm. Den kommer også i 2020 og vil – ligesom Microsofts succesrige, bærbare Surface-PCer – være udstyret med tastatur og digital pen, der begge kan hægtes på magnetisk. Surface Neo får en særlig udgave af Windows 10, Windows 10 X, som kan håndtere de to samtidige skærme.

Surface Neo er en tablet med to skærme og med den nye Windows 10 X, som kan håndtere de to samtidige skærme. Foto: Microsoft

Microsofts store omstilling

Siden Satya Nadella i januar 2014 blev topchef for Microsoft, som sparkede forgængeren, Steve Ballmer, ud, har han med stor succes vendt den store supertanker. Hans fokus har været at få Microsofts klassiske software, styresystemet Windows og kontorpakken Office med bl.a. Word, Excel og Powerpoint, til at fungere som internetsoftware, altså uden at man skal have det installeret.

Ved udgangen af juni havde 34,8 millioner abonnement på Office 365, som internetudgaven af Office hedder.

Hele Surface-afdelingen af Microsoft omsatte i april-juni for 1,35 milliarder dollars eller 9,21 milliarder kroner. På et år er Surface-salget steget med hele 23 procent.

Microsofts Surface-PCer har været en stor succes. Nu har softwaregiganten lanceret sin årlige opdatering af de bærbare PCer, her den klassiske bærbare på 15 tommer. Foto: Microsoft

Opdaterede Surface-PCer

De »almindelige« Surface-PCer, som er såkaldte 2-i-1-PCer, hvor tastaturet kan kobles af, så PCen fungerer som en trykfølsom tablet, bliver som ventet opdateret. Disse nye modeller kommer ud senere i oktober.

Surface Laptop 3 er en klassisk bærbar på 13 tommer, mens Surface Pro 7 og Surface Pro X er 2-i-1-PCer.

Microsoft begyndte at producere Surface-PCer i 2012. Det var Microsofts første store satsning på hardware efter at have koncentreret sig om software. Netop fordi Surface-PCerne bruger den klassiske Windows, kan man – modsat andre tablets – installere sine sædvanlige programmer, og det har skaffet en stor brugerskare.