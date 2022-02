Oprør mod 648 millioner kroner i løn til Apple-topchef

Lyt til artiklen

Vil du lytte videre? Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme. Bestil Allerede abonnent? Log ind

Skift abonnement Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme. Skift

Klik her. Du skal ændre dit samtykke til “tillad alle”. Dit samtykke

Det er bare for meget. Apple-topchef skal ikke have 648 millioner kroner i løn.

Derfor opfordres aktionærerne i den amerikanske iPhone- og iPad-producent nu til at stemme imod topchef Tim Cooks løn- og bonuspakke. Opfordringen kommer fra Institutional Shareholder Services, som yder rådgivningsservice til investorer.

I et brev, som den britiske finansavis Financial Times har set, kalder Institutional Shareholder Services (ISS) det »en betydelig bekymring«, at den 61-årige Tim Cook sidste år fik en aktiepakke, som på det tidspunkt var 82 millioner dollar værd, og som lå oveni hans kontante bonus på 12 millioner dollar og grundlønnen på tre millioner dollar.

Ud over det får Apple-topchefen 630.630 dollar til personlige sikkerhedsomkostninger samt 712.488 dollar, som han kan bruge på privatfly. I alt løber det op i 99 millioner dollar eller 648 millioner kroner.

Det »overskrider betydeligt«, hvad sammenlignelige virksomheder sidste år gav deres topchefer, mener ISS, som også tidligere – i 2015 – gjorde indsigelser mod aflønningen af Tim Cook.

Et dagligt overskud på 2.460 millioner kroner

Aktionærernes stemmer om aflønning af topledelsen er kun rådgivende for bestyrelsen. Den bestemmer selv, om den vil handle ud fra markeringerne. Ifølge Financial Times var 95 procent af de stemmer, som blev afgivet på sidste års generalforsamling, i Apples favør.

Tim Cook overtog ledelsen af Apple, kort før medstifter Steve Jobs døde i 2011. Indtil da var Tim Cook manden, der udrettede mirakler i bagbutikken og fik Apples omfattende produktion og distribution til at glide, så der altid var de rigtige varer i de rigtige mængder på de rigtige hylder.

Siden han tog over, er Apple-aktien skudt i vejret. I begyndelsen af januar rundede Apple dermed en markedsværdi på tre billioner dollar – det har intet selskab klaret tidligere. Samtidig har Tim Cook markeret Apple som forkæmper for ligestilling og privatlivets fred, mens millionerne er rullet ind i pengetanken.

I de sidste tre måneder af 2021 kunne han hver eneste af de 92 dage sige goddag til et rent overskud på 376 millioner dollar eller 2.460 millioner kroner.

Apples bestyrelse har da også i indstillingen til generalforsamlingen lagt vægt på, at både omsætning og overskud »betydeligt overgik« selskabets mål for 2021. Omvendt vil bestyrelsens lønkomité »fortsætte med at tage aktionærernes tilbagemeldinger i betragtning«, lover den.