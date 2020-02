Omdiskuteret bonusprogram i ATP buldrer frem: »Der er tale om meget gunstige lønvilkår«

De ATP-ansatte, der har haft mulighed for at være med i et lukrativt bonusprogram, kan nu se frem til endnu større værdistigninger.

Det stærkt omdiskuterede bonusprogram i ATPs kapitalfondsdel er således steget kraftigt gennem 2019. ATPs nye regnskab viser, at primært fem partnere i fonden ATP-PEP nu står til at skulle dele 297 mio. kr. eller 102 mio. kr. mere end tidligere.

Det bekræfter ATP over Berlingske.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kalder i et folketingssvar til Alternativets Rasmus Nordqvist lønpakkerne for »meget gunstige« og forventer, at bestyrelsen i ATP er deres ansvar bevidst i denne sag.

Bagtæppet for hele diskussionen om bonusprogrammet trækker tråde årtier tilbage til tiden, hvor ATP besluttede sig for at lave sin egen kapitalfond, ATP-PEP, der fik til opdrag at investere i andre fonde og virksomheder. I alt har 33 medarbejdere fået mulighed for at skyde 11,7 millioner kroner ind i det særlige incitamentsprogram i ATP-PEPs fonde, hvor især en mindre gruppe på en håndfuld medarbejdere står med den største andel.

Stiger virksomhederne, der er investeret i, i værdi, kan medarbejderne med en mindre del af ATPs milliarder i ryggen lande nogle betragtelige afkast – både til sig selv og pensionsopsparerne.

For når medarbejderne rammer en magisk grænse på mellem ti og otte procent i afkast, kan de nemlig få del i den resterende gevinst. For at det ikke kan stige i det uendelige, er der lagt et loft ind over investeringen. Den kan nå en halv milliard kroner, før loftet rammes.

Berlingske har gennem en række artikler beskrevet, hvordan en lille gruppe andre ansatte i ATP-PEP har også fået andel i pengene, men det er helt overvejende en mindre gruppe partnere – som udover deres løn – ejer hovedparten af formuen i deres eget private investeringsselskab. I alt 33 personer har andel i pengene. De kommer fra de investeringer, som de fem partnere med managing partner Torben Vangstrup i spidsen siden 2003 har placeret i ATP-PEP. Det beløb var ved udgangen af 2018 195 mio. kr., men værdien er nu steget til 297 mio. kr.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) kaldte onsdag i et svar til Folketinget lønpakkerne i ATP-PEP for »meget gunstige« og henviste til, at ansvaret for det hviler på bestyrelsen i ATP.

»Jeg synes, der er tale om meget gunstige lønvilkår. Det er imidlertid bestyrelsen for ATP, der har ansvaret for, at lønningerne i ATP står mål med ansvar, indsats og resultater, og det ansvar regner jeg selvfølgelig med, at bestyrelsen tager på sig – også i denne sag,« lyder det i svaret onsdag, der altså kom inden ATP oplyst, at bonusprogrammets værdi var vokset.

Bo Foged, topchef i ATP, har tidligere erkendt, at partnerne i ATP-PEP er blevet godt betalt.

»Jeg er fuldstændig enig i, at det er mange penge, og hvis jeg kunne få det billigere, så havde jeg med glæde gjort det. Men det er vores opgave at få den bedst mulige deal, og det har vi fået med den her konstruktion. Vi har fået det både bedre og billigere, og det har givet medlemmerne i ATP nogle fantastiske afkast,« har Bo Foged tidligere sagt til Berlingske.