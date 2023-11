Virksomheder Abonnement

Ørsted-ledelsen har milliarddyre problemer, og onsdag lander et skæbnesvangert regnskab. Her er det, du skal holde øje med

Topchef Mads Nipper skal være »knivskarp« onsdag, hvor Ørsted aflægger regnskab midt i en historisk krise, som ledelsen klandres for at have forværret. Forstå her, hvad du skal holde øje med.