Nyt tilbud fra dansk storbank: Få dine feriepenge allerede nu

Godt nok er der feriepenge på vej til mange danskere, men måske bliver de først udbetalt til oktober.

Nu tilbyder landets tredjestørste bank målt på udlån, Nykredit Bank, sine cirka 240.000 helkunder samt potentielt nye kunder, at de allerede nu kan nyde godt af feriepengene.

Konkret gør banken det ved at tilbyde et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til det beløb, kunden får i feriepenge. På den måde kan kunden få pengene ind på kontoen med det samme, og så skal kunden blot indfri lånet, når de får feriepengene udbetalt i oktober.

»Vores kunder kan komme ind og få deres feriepenge til nul procent i rente, så vi stiller penge til rådighed før sommerferien, så de ikke skal vente helt til oktober,« siger Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit.

Tidligere på ugen landede den store sommerpakke i en aftale med en bred skare af Folktingets partier. Det betyder blandt andet, at feriepengene for tre af de i alt fem ferieuger vil blive udbetalt – dog kan det ende med først at blive i oktober.

Selv om tilbuddet også skal lokke kunder til koncernen, fastslår Michael Rasmussen, at tiltaget også skal ses i lyset af, at Nykredit-koncernen vil »gøre sit for at hjælpe Danmark bedst muligt gennem krisen«.

»Det her er en af de måder, vi kan gøre en forskel på. For den enkelte kunde giver det frihed til at bruge feriepengene allerede nu, og for samfundet betyder det, at vi hurtigere får pengene ud at arbejde til gavn for landets virksomheder og økonomien som helhed,« siger han og fortsætter:

»Mange danskere har nok allerede overvejet, hvordan de kan bruge de feriepenge, som kommer til oktober. Det kan de nu gøre i sommerferien i stedet og samtidig være med til at sætte skub i dansk økonomi og vores samfund igen.«

Forlænger egen hjælpepakke

Politikerne har de senere måneder vedtaget hjælpepakker for ufatteligt store milliardbeløb for at holde hånden under danske virksomheder og lønmodtagere.

I marts introducerede Nykredit ligesom en række andre banker sin egen hjælpepakke bestående af særlige produkter og tiltag til de kunder, der er midlertidigt ramt.

Det har blandt andet været med tilbud om afdragsfrihed i en bestemt periode på boliglån eller andre ting, der skulle lette trykket på trængte kunder.

Nykredit har netop besluttet, at man forlænger den hjælpepakke. Den del, der er tiltænkt virksomheder, bliver forlænget året ud, mens den del, der er tiltænkt privatkunder, bliver forlænget til 31. oktober.

Bo Sandemann Rasmussen, økonomiprofessor »Det er en kæmpe forskel fra finanskrisen, hvor bankerne i en hel del tilfælde slet ikke kunne låne til folk, der faktisk var kreditværdige.«

Forlængelsen skal ikke ses som en kritik af, at de statslige hjælpepakker udfases. For den beslutning bakker Nykredit-direktøren op om, understreger han.

»Jeg har stor forståelse for, at hjælpepakkerne skal udfases statsfinansielt. Men vi sidder altså med kunderne, og jeg synes, at vi har en særlig rolle og et stort samfundsansvar for at sørge for, at der bliver lidt mere lunte, når hjælpepakkerne udfases,« siger Michael Rasmussen.

Han forventer, at de danske banker efter udfasning af statens hjælpepakker vil opleve et øget behov for lån og likviditet.

»Vores udgangspunkt er, at hvis kunden havde en sund økonomi før coronakrisen – og ser ud til at få det igen efter coronakrisen – så vil vi strække os langt for at hjælpe kunden igennem krisen,« siger Nykredit-topchefen.

Gør forskel for lavtlønnede

Bo Sandemann Rasmussen, professor i økonomi på Aarhus Universitet, vurderer, at det især er folk med lavere indkomst, der vil benytte tilbuddet fra Nykredit.

Han peger på, at der er sket store stigninger i danskernes indeståender i bankerne over de senere år.

»Folk med pæne indkomster vil, hvis de har lyst til forbrug, formentligt godt kunne afholde det. Det kan betyde langt mere for folk med lavere indkomst, hvis de hurtigt kan få penge ind at stå på en bankkonto til forbrug,« siger Bo Sandemann Rasmussen.

Ifølge ham understreger Nykredits udmelding, at bankerne befinder sig i en »meget anderledes« position end under finanskrisen.

»Det er en kæmpe forskel fra finanskrisen, hvor bankerne i en hel del tilfælde slet ikke kunne låne til folk, der faktisk var kreditværdige. Bankerne har en hel anden mulighed i dag for at hjælpe, fordi de havde et indlånsunderskud, og i dag har de en helt anden likviditetssituation,« siger Bo Sandemann Rasmussen.