Nynne har selv skudt 600.000 i sin virksomhed: »Vi kan klare coronakrisen i to måneder, så risikerer vi at gå konkurs«

I september 2017 fik Nynne Mee Pilgaard og hendes partner en god idé.

Det danske køkken havde med et væld af Michelin-stjerner og Claus Meyers branding af den nye nordiske madbølge sat dansk madkultur på verdenskortet. Så hvorfor ikke lære de mange turister, der hvert år strømmer til København, at lave wienerbrød og nyfortolkninger af danske klassiske retter?

Sammen med partneren Graham Pendrick, knoklede hun 55-60 timer om ugen for at stifte virksomheden CPH Cooking Class, der tilbyder madkurser i det nordiske køkken for turister. Og ideen var så god, at virksomheden allerede fra år to lavede overskud.

Men i slutningen af februar blev der længere og længere mellem bookingerne, og i begyndelsen af marts, da coronavirussen for alvor bredte sig, stoppede bookingerne brat.

»Vi er principielt stadig åben for drift. Men nu hvor landegrænserne er lukket, har alle udenlandske kunder bedt om refundering. Vi har derfor ingen planlagt aktivitet før efter den 13. april, og det kan dræbe vores virksomhed,« siger hun.

»Vi kan klare coronakrisen i to måneder, så risikerer vi at gå konkurs,« siger Nynne Mee Pilgaard, der forsøger at redde virksomheden ved at levere friskbagte forsyninger til københavnerne.

Nynnes lejlighed skal sælges, hvis hun går konkurs

Udover at alt, hvad 39-årige Nynne Mee Pilgaard har knoklet for de seneste tre år, ryger på gulvet, hvis virksomheden går konkurs, kan det også få store konsekvenser for Nynne Mee Pilgaard og hendes to børn.

»Vi er en virksomhed, der er startet ud af egne lommepenge, og jeg frygter virkelig, hvad der kommer til at ske. Vi eksisterer jo kun, fordi vi selv har taget to mio. kr. op af lommen for at iværksætte det her,« siger hun og fortæller, at hun selv har skudt 600.000 kr. i virksomheden, mens hendes partner har skudt resten i.

»Jeg er alene med mine to børn og bor i en andelslejlighed, som jeg har betalt mange penge for, så hvis vi går konkurs, bliver jeg nødt til at sælge,« siger hun.

Nynne Mee Pilgaard er ikke den eneste erhvervsdrivende i turisme- og oplevelsesindustrien, der har store problemer, efter Danmark har lukket grænserne, alt imens de fleste danskere bliver inden døre.

Tænketanken Axcelfuture opstillede i sidste uge forskellige scenarier for coronakrisen, og hvis den fortsætter i fire måneder, kan oplevelsesøkonomien i værste fald blive ramt med en nedgang på 16 mia. kr.

Nynne Mee Pilgaard afholder stadig de kurser, hvor der er danskere tilmeldt. For mange har meldt fra, så der er kun to-seks mennesker tilmeldt pr. kursus, og det er dermed under 100 mennesker, som er grænsen for, hvor mange der må samles.

Hvis de danske kunder aflyser, er det er i princippet kunderne selv, der hæfter. Men det er svært at opretholde, når Nynne Mee Pilgaard, der udover turister, også holder kurser for store virksomheder og expats, er afhængig af, at kunderne ikke er sure, når virksomheden kommer ud på den anden side af coronakrisen.

»Og jeg ønsker jo ikke en sur anmeldelse på nettet eller at blive uvenner med de store virksomheder, så jeg er lidt i et limbo. Skal jeg stå fast på min ret og sige, at deres forsikringsselskab skal betale eller sikre, at de også kommer efter coronakrisen?« siger hun.

»Det mangler fokus på små virksomheder«

Allerede for halvanden uge siden begyndte Nynne Mee Pilgaard at blive nervøs, da hun så, hvordan det stod til i Italien, og hun henvendte sig derfor til myndighederne for at høre, hvordan hun var stillet.

»Men der var ingen, der kunne give mig et svar,« siger iværksætteren, der ikke er medlem af Dansk Erhverv og derfor måtte tage sagen i egen hånd og finde ud af, hvilke muligheder og rettigheder, hun har.

»Og så blev jeg ellers sendt fra Erhvervsstyrelsen til Justitsministeriet og videre til Beskæftigelsesministeriet, Statsministeriet samt Erhvervsministeriet, som sendte mig tilbage til Erhvervsstyrelsen, som sendte mig tilbage til Justitsministeriet og virksomhedsguiden.dk. Det har været meget kaotisk, og jeg har brugt uhyggeligt mange kræfter på det,« siger hun.

Nynne Mee Pilgaard laver madkurser i nordiske retter for turister, expats og internationale virksomheder.

Derfor har hun skrevet rundt til andre små virksomheder, som er i samme situation som hende selv, og hun har nu allieret sig med en række virksomheder – bl.a. Kromans, Timm Vladimirs Køkken og Foods of Copenhagen – som hjælper hinanden.

»Vi prøver at lave et netværk, hvor vi kan dele information med hinanden. Både i forhold til hvad man gør med det juridiske, aflysningspolitikker osv. Det kan være, at der er en, der har en jurist i sit netværk, så vi kan spare de små penge,« siger hun.

Regeringen er kommet med flere initiativer, der skal hjælpe nødlidende virksomheder. Bl.a. er den såkaldte kontracykliske kapitalbuffer blevet sat fri, som betyder, at bankerne har 200 mia. kr. mere at gøre godt med til bl.a. lån til virksomhederne. Samtidig blev der søndag indgået en trepartsaftale, som bl.a. betyder, at virksomheder kan få en lønkompensation på 75 pct. til fyringstruede medarbejdere. Men ifølge virksomhedsejeren mangler der fortsat hjælp til små virksomheder.

»Vi ved ikke, om vi kan blive godkendt til et banklån, eller om vi overhovedet tør låne mere, for så vil vi bare stå i endnu dybere mudder, hvis vi går konkurs,« siger hun

Statsministeren annoncerede på pressemødet søndag, at der er tiltag på vej til at hjælpe de små virksomheder og selvstændige i Danmark, og søndag var der forhandlinger om en hjælpepakke.

»Jeg håber, at politikerne snart kommer med hjælp til os. Det er nu og her, at det er kritisk for os,« siger Nynne Mee Pilgaard.