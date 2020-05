Nykredit-boss venter prisfald på boligmarkedet: Lejligheder i storbyer er mest udsat

Coronakrisen vil også komme til at ramme det danske boligmarked.

Boligpriserne vil i gennemsnit falde med cirka fem procent på landsplan. Lidt mere nogle steder. Lidt mindre andre steder.

Sådan lyder vurderingen fra den erfarne finansmand Michael Rasmussen, der er topchef i Nykredit-koncernen med over en million kunder.

»I vores hovedscenarie har vi – og det er med store usikkerheder – et forventet fald i boligmarkedet på cirka fem procent,« siger koncernchef Michael Rasmussen.

»Vi forventer, at lejlighederne i større byer, herunder projektlejligheder, kan være lidt hårdere ramt. Til gengæld forventer vi, at huse lidt længere væk fra de større byer har en større robusthed.«

Han påpeger, at den såkaldte boligbyrde, der måler omkostningen ved at købe og eje en bolig i forhold til de disponible indkomster, er højere i de større byer.

»Og især i København er der også alternativer. Vi har et meget stort lejeboligmarked, så det er nemmere at udskyde sit køb lidt,« siger Michael Rasmussen.

Allerede set prisfald i Stockholm

Curt Liliegreen, projektdirektør i Boligøkonomisk Videncenter, forventer også, at ejerlejlighedsmarkedet rammes først, og at projektsalgsmarkedet kan blive ramt noget hårdere end det øvrige lejlighedsmarked.

»Enfamiliehusene vil reagere med en tidsforsinkelse – en nøjagtig gentagelse af rækkefølgen efter finanskrisen,« siger han.

Men et forventet prisfald på fem procent i år er i underkanten, mener Curt Liliegreen.

»Vi har i Stockholm i de første uger alene set et prisfald på 3,6 procent, og krisen er dårligt nok startet endnu. Så jeg forventer et større fald end fem procent. Vismændene har regnet med otte til 11 procent på landsplan – vi skal nok derhen. På den anden side er der en historisk usikkerhed i vurderingerne,« siger projektdirektøren.

Direkte adspurgt, om Nykredit er for optimistisk i sin prognose, svarer Michael Rasmussen:

»Jeg kan ikke afvise, at boligmarkedet falder syv-otte procent. Men med den aktivitet, vi har set i april, og den kommende genåbning af Danmark er fire til seks procent ikke noget dårligt bud. Vores hovedscenarie er et fald på cirka fem procent,« lyder det fra Nykredit-direktøren.

Ifølge Curt Liliegreen skal man huske, at uanset om man taler prisfald på fem eller ti procent, så er det meget små fald sammenlignet med finanskrisen. Men der er ifølge projektdirektøren et stort forbehold:

»Alt står og falder med, at der ikke kommer flere bølger af pandemien. Gør der det, så falder alle prognoser til jorden. Så taler vi om helt andre fald, og så risikerer vi et direkte sammenbrud på ejendomsmarkederne.«

Et sjældent underskud

Torsdag sendte Nykredit et regnskab på gaden, der i høj grad var påvirket af coronakrisen. Finanskoncernen kom ud af første kvartal med et sjældent underskud på 882 millioner kroner. Dette skyldtes især, at Nykredit har hensat cirka 1,1 milliarder kroner til nedskrivninger, fordi koncernen forventer at tabe penge på udlån som følge af covid-19.

»Det er selvfølgelig kedeligt at rapportere et tab,« siger Michael Rasmussen.

Særligt fem sektorer – hotel og restauration, non-food retail, transport, bygge og anlæg samt fremstilling – er ifølge Nykredit hårdt udsat. Men disse sektorer udgør kun fem procent af Nykredits lånebog.

Michael Rasmussen, Nykredit-topchef »Havde vi ikke haft de sidste 14 dage i første kvartal, havde jeg formentlig rapporteret det bedste forretningskvartal i vores historie.«

Desuden har finanskæmpen ingen udlån til meget kapitaltunge og udsatte industrier som gas og fly. Så på trods af coronakrisen og alt taget i betragtning er Michael Rasmussen meget fortrøstningsfuld: Ja, kvartalet er i rødt, men vi forventer sorte tal resten af året og et samlet overskud på mellem 2,5 og 3,5 milliarder kroner før skat, påpeger han.

Derudover er Nykredit klar til coronakrisen, forsikrer direktøren.

»Vi går ind i den her krise med oprejst pande,« siger Michael Rasmussen.

Han kan blandt andet glæde sig over en god indtjeningsevne og vækst i kerneforretningen. Alene det seneste år har Nykredit-koncernen noteret en stigning i sit bankudlån på hele 14 procent. Det er den største kvartalsmæssige vækst, som Michael Rasmussen har oplevet i sin syv år lange regeringstid i Nykredit. I den anden del af Nykredit-forretningen – Totalkredit – har man oplevet en vækst i realkreditudlån på 11 procent.

»Havde vi ikke haft de sidste 14 dage i første kvartal, havde jeg formentlig rapporteret det bedste forretningskvartal i vores historie,« siger Michael Rasmussen.

Klar til samme kriserolle

Landets største realkreditinstitut, Totalkredit, har gennem det seneste år formået at sætte sig endnu mere solidt på realkredittronen. Lokkemidlet hedder kundekroner, der er en en rabat, som kunder med Totalkredit-lån kan få.

Samtidig med det vælger flere kunder lån med fast rente og at betale større afdrag. Det betyder, Totalkredit-kunderne i dag betaler i gennemsnit 600 kroner i bidrag om måneden for hver million, de har lånt. I begyndelsen af 2015 var beløbet 692 kroner.

»Langt de flere boligejere har en ganske sund økonomi. Men vi har også følt, at det var vigtigt at give boligejere den sikkerhed at garantere kundekroner for 2021,« siger Michael Rasmussen, der bemærker, at Nykredit går ind i krisen med »en stærk kapitalisering«.

Ved indgangen til coronakrisen stod Nykredit med et samlet kapitalberedskab på 25,1 milliarder kroner.

»Under finanskrisen så vi, hvordan bankerne var presset, mens realkreditten tog over. Jeg siger ikke, at det samme sker – for det tror jeg faktisk ikke, det gør – men skulle det ske, så er Nykredit i stand til at påtage sig samme rolle, som vi gjorde ved indgangen til finanskrisen,« siger Michael Rasmussen.