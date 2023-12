Virksomheder Abonnement

Nye oplysninger afslører: Amerikansk gigant var i spil som ny ejer af SAS. Sådan sendte Danmark dem ud i mørket

En amerikansk gigant var længe i spil som ny ejer af SAS i en intens og lang budkrig. Nu viser nye oplysninger, at de røg på kant med den danske stat. Det endte med at blive dødsstødet for kapitalfond.