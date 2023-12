Virksomheder Abonnement

Nye muskler spændes op i armlægningen med Elon Musk

Kampen for at tvinge den amerikanske elbilgigant Tesla til at indgå kollektiv overenskomst i Sverige tager til. Blokaderne vil snart dække hele Norden, og pensionskasser i flere lande gør klar til at sælge deres aktier på grund af Teslas vægren. Internationale medier følger udviklingen nøje.