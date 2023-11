Nye EU-krav skal stoppe metanudslip i energisektoren

Energiselskaber bliver nu pålagt regelmæssigt at kontrollere, at deres infrastruktur med anlæg og rør ikke lækker den skadelige metangas, der er hovedkomponenten i naturgas og er ansvarlig for omkring 30 procent af opvarmningen af Jorden.

Det er forhandlere fra de 27 EU-lande nået til enighed om sammen med Europa-Kommissionen, skriver nyhedsbureauerne Bloomberg og Reuters.

Aftalen er den seneste i en række tiltag, der skal skære ned på metanudslip, som ifølge forskere er en af de billigste og mest effektfulde måder at nedbringe de stigende temperaturer på kort sigt.

Metan er den næststørste årsag til klimaforandringer efter kuldioxid (CO 2 ).

Aftalen er bemærkelsesværdig, fordi overvågning, rapportering og kontroltiltag står til også fra 2030 at blive indført for import, hvilket udgør mere end 90 procent af de 27 EU-landes olie og gas.

Dermed vil de nye EU-regler få indflydelse på, hvor man får sin olie og gas fra, og lægge pres på de internationale leverandører for selv at gøre noget.

De største gasleverandører er USA, Algeriet og Rusland, men de russiske gasleverancer er standset, efter at Rusland indledte krigen i Ukraine i februar 2022. I stedet har Norge, som har et af verdens laveste metanudslip, overtaget en vigtig forsyningsrolle.

Der slipper også metan ud fra kul- og oliefelter, og det sker nogle gange, uden at selskaberne ved det. Nogle producenter vælger dog at lukke metangassen ud i atmosfæren eller brænde den af med vilje, hvis det er dyrere at opsamle den. Det vil blive forbudt fra 2025 eller 2027, afhængigt af hvilken form for infrastruktur der er tale om.

En videnskabelig analyse af satellitdata viste i august, at udslippet af metan fra produktionen af olie og gas reelt er 30 procent højere, end det rapporteres. Navnlig USA, Rusland, Venezuela og Turkmenistan indrapporterer lavere udslip, end satellitmålingerne har vist.

Kina, som er verdens største udleder af metan, har tidligere i november meldt ud, at man vil sørge for bedre overvågning, indrapportering og datagennemsigtighed for at få bragt udslippene af drivhusgassen ned.

Nu skal Europa-Parlamentet og de 27 EU-lande sige god for aftalen, før den kan træde i kraft.