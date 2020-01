Nye detaljer om bilboss mystiske flugt – blev smuglet ud af lejlighed på yderst aparte facon

Et flugtforsøg kunne næppe være udtænkt bedre i en hollywoodfilm, når det både inkluderer et orkester og en kone, der angiveligt er hjernen bag det hele.

Den 65-årige bilboss Carlos Ghosn flygtede tidligere i denne uge fra sin lejlighed i Japan for efterfølgende at dukke op i Beirut i Libanon.

I mere end et år har den nu forhenværende topchef i Nissan og Renault ventet på den retssag i Japan, der skal afgøre hans rolle i et større økonomisk svindelnummer.

Han er sigtet for at have forfalsket en række papirer, der skulle skjule, at han angiveligt trak mere end 540 millioner kroner ud af japanske Nissan til at finansiere fire luksushuse i Rio de Janeiro og i Beirut. Derudover lyder sigtelsen på, at han har givet yderligere 130 millioner fra Nissan til to venner.

Hidtil har det været småt med oplysningerne om, hvordan det lykkedes den svindelmistænkte bilboss at flygte fra en lejlighed med 24-timers videoovervågning af hoveddøren, men nu er der kommet nye detaljer frem.

Carlos Ghosn er angiveligt blevet smuglet ud af hjemmet i en instrumentkasse. Det skriver flere forskellige medier heriblandt Daily Mail og The Guardian.

Daily Mail citerer det libanesiske medie MTV for, at det angiveligt er tidligere specialstyrker forklædt som et orkester, der er mødt op på adressen. Da »orkestret« senere forlader lejligheden igen, er det så efter sigende med en blind passager i skikkelse af Carlos Ghosn skjult i en kontrabas-kasse.

Herefter er Ghosn angiveligt blevet fløjet til Istanbul i Tyrkiet, inden han med privatfly er endt i Libanon. Flugten fandt sted, på trods af at Ghosn har fået inddraget sine tre forskellige pas. Carlos Ghosn er statsborger i både Brasilien, Frankrig og Libanon.

Planen er ifølge The Guardian udtænkt af Ghosns libanesiske kone, Carole, til trods for at parret ikke har haft mulighed for at tale sammen i syv måneder på grund af Carlos Ghosns situation.

Men den franske TV-station BFMTV skriver, at Ghosns kone afviser det.

Carlos Ghosn har bekræftet, at han nu befinder sig i Beirut med sin kone.

Carlos Ghosn befinder sig angiveligt i dette familieejede hus i Beirut.

Stoler ikke på domstolene

Ghosns advokat, Junichiro Hironaka, undrer sig over flugten, eftersom han selv er i besiddelse af Ghosns tre forskellige pas. Nogle mener derfor, at Ghosn kan være rejst på et nyt fransk eller libanesisk pas.

»Det ville være svært for ham at gøre det her uden assistance fra en større organisation. Jeg vil gerne spørge ham, hvordan han kunne gøre det her mod os,« har advokaten udtalt på et pressemøde ifølge The Guardian.

Junichiro Hironaka er advokat for Carlos Ghosn. Advokaten mener, at bilbossen må have fået hjælp til at flygte fra en større organisation.

»Jeg ville gerne have bevist hans uskyld, men da jeg så hans udtalelse i pressen, tænkte jeg, at han ikke stoler på Japans domstole,« sagde advokaten.

Goshn udtalte i en kort meddelelse efter sin flugt:

»Jeg vil ikke længere være gidsel i et korrupt japansk retssystem. Jeg er ikke flygtet fra retfærdighed, men fra uretfærdighed og politisk hetz.«

Der findes inden udleveringsaftale mellem Libanon og Japan, hvilket betyder, at det er usandsynligt, at man kan tvinge Ghosn til at tage tilbage.