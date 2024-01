Virksomheder Abonnement

Ny topchef varsler omfattende ændringer i lufthavnen: »Det bliver ret voldsomt for os«

Den nye topchef for Københavns Lufthavn står foran et kæmpe projekt. Fremtidens fly kommer nemlig til at være helt anderledes, end vi kender det i dag, og derfor skal der bygges for det, lufthavnsdirektør selv kalder »meget store summer«.