Ny Spies-ejer undviger svensk kæmperegning

Den farverige norske rigmand og hotelkonge Petter Stordalen og de øvrige købere af Spies og Ving slipper for at betale en millionregning til ansatte i den svenske del af rejsekoncernen, Ving.

Både Spies og Ving er købt ud af konkursboet efter den kuldsejlede rejsegigant Thomas Cook. Men køberen efterlader altså også en millionregning til pension og ubetalt løn til de ansatte i Sverige.

Det skriver blandt andre Svenska Dagbladet, som ligefrem beskylder Petter Stordalen for at lyve undervejs i overtagelsen af de skandinaviske dele af Thomas Cook – og herunder Spies.

Under alle omstændigheder bekræfter konkursboet i Thomas Cook over for Svenska Dagbladet, at redningen af Ving-gruppen medførte, at store udgifter blev efterladt hos dels den svenske lønmodtagergaranti samt et forsikringsselskab.

FAKTA Nedslag i Spies' historie 1. september 1921: Spies Rejsers grundlægger, Simon Ogilvie Spies, fødes. 11. november 1956: Spies Rejser grundlægges ved en annonce i Berlingske Tidende og Politiken.



7. februar 1957: De første gæster tager med tog til Barcelona og herfra båd til Mallorca. 1964: Conair grundlægges som flyoperatør af Simon Spies. Conair overtager året efter flyvning for Spies.



1. september 1981: Simon Spies fejrer sin 60-års fødselsdag som en af Danmarks rigeste mænd.



11. maj 1983: 61-årige Simon Spies bliver gift med Janni Brodersen, som var kassedame i Spies Rejser.



16. april 1984: Simon Spies dør af en leversygdom, og Janni Spies arver Spies-koncernen.



3. marts 1989: Janni Spies køber Tjæreborg Rejser, hvilket giver den samlede koncern 85 pct. af det danske marked for charterrejser.



15. februar 1996: Spies/Tjæreborg bliver solgt til Airtours og bliver en del af Scandinavian Leisure Group.



2. februar 2007: Scandinavian Leisure Group har skiftet navn til My Travel Group og annoncerer, at virksomheden købes af Thomas Cook.



23. september 2019: Thomas Cook kollapser. Jagten går ind på nye ejere til den nordiske del. 30. oktober 2019: Den norske hotelkonge Petter Stordalen melder sig på banen sammen med kapitalfondene Altor og TDR Capital som nye ejere af de nordiske selskaber under Thomas Cook. FOLD UD

Baggrunden for regningen er, at Ving-ansatte i Sverige i forbindelse med Thomas Cook-konkursen ikke fik hverken udbetalt feriepenge eller indbetalt pensionsbidrag.

»I Ving Sverige er det mellem 500 og 600 personer, som kommer til at få deres ferieløn for 2019 og 2018 gennem den statslige løngaranti,« siger Lars Zetterberg, som bestyrer konkursboet, til Svenska Dagbladet.

Dertil kommer, at de ansattes pensionsbidrag for perioden skal betales af forsikringsselskabet PRI Pensionsgaranti.

Kommunikationschef i Vinggruppen, Fredrik Henriksson, bekræfter over for den svenske avis, at de nye ejere kun tager sig af visse udestående regninger i forbindelse med opkøbet, og at det drejer sig om udgifter til hoteller, så bestilte rejser kan gennemføres.

Det var 30. oktober i år, at Petter Stordalen og to fonde opkøbte de skandinaviske dele af Thomas Cook.