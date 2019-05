Nu skal den populære kødbolle være en »kødfribolle«

Når du i fremtiden vil sætte tænderne i IKEAs populære »kötbuller«, kan det blive uden kød.

Den kødfrie kødbolle bliver nemlig en realitet, da IKEA vil lancere en såkaldt »köttfribulle«.

Det sker, selv om købollerne i varehuset gennem længere tid faktisk har hittet mere end møblerne.

Tiltaget kommer efter, at møbelvarehuset har skruet op for den grønne strategi, og ifølge IKEA er maden en af varehuset store klimasyndere. Derfor skal den populære kødbolle, der bliver langet over disken i milliardvis, være mere bæredygtig.

Det bliver den ved at fremstille kødbollen af plantebaseret kød, skriver Dagens Industri.

I de danske forretninger bliver de kødfrie boller også en realitet. Men det betyder dog ikke dødsstødet til den populære og sælgende kødbolle.

»Vi vil fortsat sælge vores ikoniske kødboller med kød. IKEA er for de mange mennesker. Vi ønsker at tilbyde plantebaserede alternativer i en god kvalitet og til en så lav pris som muligt, at vi kan gøre det nemmere for vores kunder at foretage et sundere og mere bæredygtig valg,« siger Daniel Riva, der er salgs- og produktchef for Food hos IKEA Danmark.

IKEA introducerede for nogle år tilbage grøntsagsbollerne i butikkernes restauranter samt en plantebaseret hotdog. Og ifølge Daniel Riva ønsker flere og flere kunder at spise mere bæredygtigt.

Kød og klimaet

Den kødfriebolle er langt fra første eksempel, man ser en stor virksomhed komme med som tiltag til at imødekomme kunders behov og interesse til gavn for klimaet.

I april meldte fastfoodkæden Burger King ud, at man ville begynde at producere den populære »Whopper« med plantebaseret kød.

Samtidig understreger en ny rapport fra tænketanken Concito, at det haster med at omlægge vores madvaner og især spise langt mindre kød, da vi i vidt omfang undervurderer det overraskende voldsomme klimaaftryk fra oksekød.

Ifølge rapporten er klimaftrykket fra produktionen af et enkelt kilo oksekød på hele 188 kilo CO2.

Det svarer nogenlunde til den mængde CO2, som en ny mellemklassebil med forbrændingsmotor har udledt efter hele 1.600 kilometers kørsel – hvilket svarer til at køre hele vejen fra København til Genova i Italien.

Derfor er kød fra de store drøvtyggere efter alt at dømme endnu værre for klimaet, end det tidligere har fremgået af gængse undersøgelser.

Sidste sommer besluttede IKEA at sætte turbo på sin klimaindsats. Derfor satte den svenske møbelgigant som en af de første virksomheder i verden et konkret mål om, at selskabets samlede værdikæde ikke bare skal være klimaneutral, men klimapositiv i 2030 sammenlignet med 2016.

Foreløbigt er det dog gået lidt den forkerte vej, da IKEA fortsætter med at vokse og bygge nye forretninger og dermed er den samlede CO2-udledning steget i forhold til sidste år.

Men det får ikke den svenske jætte til at give op, og dermed skriver den nye kødfribolle sig ind i en række af tiltag, der skal gøre IKEA mere grøn.

IKEA vil teste den nye kødbolle blandt kunder i begyndelsen af næste år. Målet er, at den kommer i alle IKEA-varehuse efter sommeren 2020.