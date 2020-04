Nu rammer coronakrisen Disney - og den rammer hårdt

For få måneder siden var forlystelsesparker lig med familieferie - glade børn og voksne.

Men der er tomt og stille i forlystelsesparker verden over, fordi coronakrisen har gjort store forsamlinger ulovlige og forhindret mange mennesker i at rejse.

Det gælder også Walt Disneys forlystelsesparker, Disney World, der med parker i USA, Frankrig, Japan og Kina, er en af verdens største underholdningsgiganter. Men trods størrelsen og navnets vingesus, så kæmper også Disney hårdt med coronakrisens konsekvenser.

Derfor har Disney nu indgået en kreditaftale på fem milliarder dollar i håb om at komme igennem coronakrisen.

Aftalen, der ligner den samme som selskabet har indgået tidligere i marts udløber den 9 april 2021, og giver altså Disney penge til et år mere. Aftalen kan forlænges med endnu et år på udløbstidspunktet, hvis långiverne er enige. Ifølge Disney er det Citibank N.A. som har lånt pengene.

Og coronakrisen har været hård ved USA, hvor 17 millioner mennesker siden midten af marts har mistet deres job. Det er den højeste arbejdsløshed i USA siden depressionen i 1930'erne.

Også Tivoli er ramt

Problemerne som Disney lige nu slås med ses også i Danmark.

Før virusudbruddet var det meningen, at danske Tivoli skulle have åbnet sin sommersæson d. 2 april. Men nu kan forlystelsesparken se langt efter en ny åbning og det rammer Tivoli hårdt.

Hver dag, hvor Tivoli ikke holder åbent går parken glip af omtrent seks millioner kroner i omsætning. Det skriver TV2 Lorry.

Selvom dele af samfundet må vente med at åbne til den 10. maj, så er det endnu uvist, om det også gælder Tivoli. Men når Tivoli åbner igen er det besluttet at forlænge sæsonen til efteråret for at indhente noget af den tabte omsætning. Egentlig ville de have lukket parken den 20. september, men det er indtil videre udskudt til den 4. oktober.