Nu er det slut for TDC-topchef – men han vidste, at han skulle nedlægge sit eget job

Fredag morgens TDC-regnskab er ikke blot det sidste i historien. Det er også det sidste for telegigantens koncernfinansdirektør, som har været med til at nedlægge sit eget job.

Lasse Pilgaard er formelt allerede fratrådt det topjob, som han tog i marts 2019 – kort efter at de tre pensionskasser ATP, PKA og PFA sammen med den omstridte, australske kapitalfond Macquarie i foråret 2018 sammen købte TDC for 40,5 milliarder kroner.

Men han har stadig nogle udeståender tilbage, inden TDC til nytår bliver fortid – heriblandt regnskabet for 3. kvartal, som han har haft ansvaret for.

»Det har været en del af min dagligdag i flere år«

Den 34-årige Lasse Pilgaard føler det ikke så mærkeligt, som udenforstående tænker det, at hans eget job nu forsvinder – hvilket han selv har været med til at fremskynde.

»Det har været kendt stort set, siden jeg tog jobbet som koncernfinansdirektør for to et halvt år siden. Det var et spørgsmål om, hvorvidt datoen ville hedde 1. januar 2022 eller måske seks eller 12 måneder senere. Men opsplitningen af TDC skulle være færdig i 2022. Det var et kendt opgrad. Udefra kan det måske synes meget mærkeligt, men det har været en del af min dagligdag i flere år,« fortæller han til Berlingske.

TDC forsvinder fra nytår. De to underselskaber – Nuuday med blandt andet YouSee, Telmore, Hiper og TDC Erhverv og dermed alle privat- og erhvervskunder samt TDC Net, som har ansvaret for TDCs fastnet, mobilnet, kabel-tv-net og fibernet – fortsætter da som selvstændige selskaber med hver deres ledelse, som ikke skal tage nogen hensyn til deres gamle familie.

Forventningen er, at TDCs ejere vil sælge Nuuday fra eller børsnotere selskabet og så koncentrere sig om at være ejer af vigtig infrastruktur i Danmark i tråd med pensionskassers foretrukne, langsigtede investeringer.

Ingen kø til svingdøren

Opsplitningen begyndte allerede for to år siden, og i det meste af 2021 har Nuuday og TDC Net reelt arbejdet selvstændigt. Til nytår bliver det formelt.

»2022 blev mest fastsat, så der faktisk var en dato. Det startede allerede i 2018, hvor det blev besluttet, at man arbejdede hen mod at blive to virksomheder. Det ender så med, at vi bruger lige i underkanten af fire år på at nå det. Og det skal ikke nødvendigvis tage længere tid. Der skal være en fair tidslinje, så man kan fastholde medarbejderne, som jo befinder sig i en art limbo,« forklarer Lasse Pilgaard.

Der bliver dog ikke tale om en livlig trafik ud af svingdøren i hovedkontoret på Teglholmen i Københavns sydhavn, når TDC forsvinder.

»I lang tid har vi tilpasset backoffice (TDCs bagvedliggende fælles administration, red.), så medarbejdere blev flyttet over til Nuuday eller TDC Net. Hvor mange pakker så tasken en til en og forlader TDC-gruppen? Det bliver mindre end en håndfuld – og du kender to af dem,« siger Lasse Pilgaard.

Den anden er hans medkoncerndirektør, Jens Aaløse, der ligesom han selv formelt fratrådte 1. november. Derimod forbliver TDCs topchef siden tidligt forår 2020, Henrik Clausen, som tidligere har været hos Telenor og B&O, i TDC-regi. Han fortsætter som bestyrelsesformand i TDC Net.

Og selve TDC vil da heller ikke kunne skrives fuldt ind i historiebøgerne. Selskabet vil fortsat findes, fordi der stadig er en gæld, som selskabet skal have afregnet.

Nuuday hentede i juni i år den 51-årige brite Jonathan (Jon) James ind som ny topchef. TDC Net har siden 2018 haft tyske Andreas Pfisterer som sin topchef.

Ønske om at være den interne problemløser

Lasse Pilgaard trådte ind i TDCs direktion som strategidirektør 1. august 2018 i forbindelse med en stor organisationsændring. 1. august 2018 overtog han posten som koncernfinansdirektør ved siden af sit hidtidige job, da hans forgænger, Stig Pastwa, forlod telegiganten efter tre og et halvt år på posten.

Lasse Pilgaard har været hos TDC siden 2016. Han har en kandidatgrad i erhvervsøkonomi fra Aarhus Universitet. Han kom til TDC fra konsulentfirmaet McKinsey og har tidligere arbejdet med investerings- og kapitalfonde og som driftsdirektør i en teknologisk iværksættervirksomhed. Han var i 2018 med på Berlingskes Talent 100-liste og fortalte dengang, hvordan »jeg vil gerne være den interne problemløser. Den, man kommer til med problemer, ingen andre kan løse«.

Nu går han på fire måneders barsel med sin lille datter. Hvad der så skal ske, vil vise sig.