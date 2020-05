Nu begynder fitnessbranchen at falde fra hinanden: »Flere klarer ganske enkelt ikke det her«

Mens nogle jublede, da statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag aften fremlagde planerne for anden fase af genåbningen af Danmark, var andre dybt skuffede. De danske fitnesskæder må sandsynligvis vente til tidligst ind i august, før de igen kan lade deres kunder komme tilbage. Det er en beslutning, som vil få alvorlige økonomiske følger, siger flere kæder.

Langt hovedparten af landets godt 900 fitnesscentre lukkede 13. marts på statsminister Mette Frederiksens opfordring. Fem dage senere var ingen længere åbne, da regeringen kom med reelt påbud.

»Vi er ramt som hele branchen, og lige nu koster det os 30 mio. kr. om måneden,« siger Niels Meidahl, økonomidirektør hos Fitness World.

Fitness World er Danmarks klart største kæde med næsten en halv mio. medlemmer. Kæden har som sine konkurrenter på markedet fået del i de mange hjælpepakker. Men alligevel fosser pengene ud.

»Vi er meget taknemmelige for de hjælpepakker, vi har fået, fordi vi ellers ville have mistet over 100 mio. kr. om måneden. Det et ekstremt vigtigt for os, at pakkerne kommer til at køre til august. Følger de ikke med, til vi må åbne igen, bliver det meget alvorligt for branchen,« siger Niels Meidahl.

Fitnesscentrene er blevet udråbt til et af de steder, hvor der er størst risiko for at blive smittet med coronavirussen. Derfor er en mulig åbning af centrene udskudt til efter sommeren. I aftaleteksten fra torsdag bliver fitnessbranchen placeret i den såkaldte fase fire sammen med blandt andet diskoteker, svømmehaller og indendørs sport.

Det overrasker branchen, blandt andet fordi andre europæiske lande har tilladt fitnesscentrene at genåbne. Fitness World understreger, at det i dag vil være en noget anderledes oplevelse at komme i et træningscenter, fordi kravene til for eksempel afstand og rengøring er ændret.

»Vi kunne sagtens åbne nu. Vi er meget forundret over, at vi kan åbne vores 40 centre i Schweiz på mandag, og at vi kan se, at Sverige og Finland allerede har åbnet op, og Norge og Tyskland gør det i juni. De andre lande prioriterer folkesundheden over for biografer og tatovører, og vi er dybt uforstående over for, at fitness står som de allersidste i Danmark,« siger Niels Meidahl.

Klarer det ikke

Morten Brustad, der er branchedirektør i Dansk Fitness & Helse Organisation, er ikke i tvivl om, at konsekvensen bliver, at nogle af de danske fitnesskæder vil forsvinde og bukke under i den kommende tid.

»Der er ingen brancher, som kan overleve ved at holde lukket, heller ikke selv om der er hjælpepakker. Vi har en branche, som nu er yderst økonomisk presset, og der en enormt stor risiko for, at flere i branchen ganske enkelt ikke klarer det her,« siger Morten Brustad.

Præcist hvem der bliver de første ofre, er endnu uklart. Men alle steder er der tegn på store vanskeligheder.

Fitness 1, der har 17 kæder fordelt ud over Danmark, måtte for eksempel i sidste uge sende en nedslående besked til sine medlemmer. Oprindelig havde kæden lovet ikke at opkræve penge under coronakrisen. Men pludselig ændrede Fitness 1 politik, fremgår det af en intern e-mail.

»Meget forståeligt hvis der nogen, der bliver trætte af det, og det er bestemt heller ikke noget, vi er glade for. Men det handler desværre om ren overlevelse,« hed det i e-mailen, som Berlingske har set.

Kæden skriver videre, at hvis ikke kunderne bliver opkrævet kontingent for maj, vil der ikke være penge til at udbetale medarbejdernes løn.

»Det er et problem, i og med vi ikke har nogen indtægt, for der ganske enkelt ikke penge nok i kassen til at betale disse udgifter,« fremgår det videre.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra ledelsen i Fitness 1.

Mareridt

I Local Fitness med 19 centre i primært Sønderjylland og på Bornholm kalder Kaare Solhøj Dahle, der ejer kæden, situationen for meget alvorlig.

»Det er et mareridt, og det er mareridt at vågne op til hver dag,« siger han.

Han er ikke tvivl om, at Danmark vil opleve, at flere fitnesskæder vil forsvinde.

»Der bliver helt sikkert ryddet op nu, men desværre kommer det også til at gå ud over nogle, som har haft en sund forretning. Det store problem er, at når vi får lov at åbne op, sker det til en amputeret kundemasse. Jeg tror, rigtig mange er blevet skræmt af det her, og det er langtfra sikkert, at mange af vores ældre kunder kommer tilbage,« siger Kaare Solhøj Dahle.

Generelt har coronanedlukningen haft stor betydning for danskernes muligheder for at dyrke idræt. En undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut viste for nyligt, at andelen af danskere, der normalt dyrker sport og motion, er faldet fra 55 procent før nedlukningen til 39 procent​ under nedlukningen.

»Helseffekten ved fitnesscentrene er enorm. Det er 800.000 danskere, der træner i landets fitnesscentrene, og det, som sker nu, kommer til at kunne mærkes i den danske velfærd,« siger Kaare Solhøj Dahle.

Morten Brustad undrer sig over, hvorfor branchen er placeret som et af de sidste områder, der får lov at åbne igen. Han savner, at Statens Serum Institut fortæller mere om, hvad beslutningen er baseret på.

»Jeg står tilbage med en fornemmelse af, at Staten Serum Instituts vurdering er baseret på en unuanceret antagelse af, hvad fitness er. Deres vurdering har enorm betydning for, hvad politikerne beslutter. Men vi kan ikke få at vide hvilke fakta, de har lagt til grund for deres beslutninger, og jeg frygter, at det her er baseret på forestillinger om, hvad fitness var for 30 år siden,« siger Morten Brustad.

Han mener, at store dele af branchen sagtens kunne åbne, uden at det ville indebære en særlig smitterisiko.

»Vi kan sagtens indrette os på større afstande og markant højnet rengøring. Vi kunne sprede trafikken ud og vænne folk til at træne på andre tidspunkter, og branchen kunne sagtens åbne på en sundhedsmæssigt forsvarlig måde,« siger Morten Brustad.

Søndag ønsker Statens Serum Institut ikke at uddybe de beregninger, der ligger bag beslutningen om at holde fitnesscentrene lukkede.