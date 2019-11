Nu afleverer Jysk det første regnskab efter grundlæggerens død: »Købmanden ville have været fuldt tilfreds«

Det har været et begivenhedsrigt år på godt og ondt i detailkæmpen Jysk.

Virksomheden har åbnet 175 nye butikker og kan fejre endnu en stor vækst i salget, men det var også året, hvor virksomheden i august mistede grundlæggeren Lars Larsen.

»Det har været et stort savn. Vi savner hans gode råd og hans underfundige måde at sige tingene på,« siger Jysks adm. direktør Jan Bøgh, der i dagligdagen ofte tænker over, hvad Jysk-stifteren, der også gik under navnet Købmanden, ville have gjort.

»Vi citerer ham ofte og snakker om, hvordan vi tror, at han ville have reageret og kommenteret forskellige ting. Det kan vi sagtens finde på at imitere,« siger han.

Jysk-topchefen er dog overbevist om, at Lars Larsen ville have godkendt nøgletallene for det forskudte regnskabsår 2018/2019, som selskabet netop har præsenteret.

»Købmanden ville have været fuldt tilfreds med det her regnskab,« siger Jan Bøgh.

Jysk har da også været godt gang i salget af dyner og puder i virksomhedens 2.800 butikker rundt om i verden.

Så godt, at Jysk endnu engang kan melde om et år med rekordsalg, hvor omsætningen i det forskudte regnskabsår er vokset med seks procent til 28 mia. kr.

Overskuddet falder

Mens der i regnskabsåret har været fut i salget, er driftsindtjeningen for første gang siden finanskrisen dykket. En stor del af faldet på 7,6 pct. til 3,26 mia. kr. har dog ifølge Jan Bøgh været forventet, fordi selskabet har haft store investeringer.

»Både i form af IT, der skal sikre, at Jysk er blandt de bedste, når det gælder muligheder for online shopping, og i form af åbningen af et nyt distributionscenter i Bozhurishte i Bulgarien, etablering af rekordmange nye butikker og åbningen af Jysk i Irland,« siger han og peger på, at faldet også skyldes ting, som selskabet ikke havde forudset.

»Blandt andet meget store lønstigninger i Central- og Østeuropa, samt væsentligt højere distributionsomkostninger både i forhold til transporten fra lager til butik og direkte distribution til kunderne,” siger Jan Bøgh, der mener, at resultatet »tilfredsstillende«, og det er han sikker på, at Lars Larsen også ville have ment.

»Så længe udviklingen går den rette vej, og vi gør de rigtige ting, så er det ikke afgørende, om decimalen går den ene eller den anden vej,« siger han.

Jan Bøgh er adm. direktør for Jysk.

Ifølge Jan Bøgh har der i regnsksåret været godt gang i salget i samtlige markeder. Særligt Østeuropa er gået kraftigt frem, mens også Danmark og Norge har haft en pæn fremgang.

Væksten kommer både fra de eksisterende butikker og fra åbningen af 175 nye butikker. Derudover er onlinesalget vokset med 30 pct., så det nu udgør syv pct. af omsætningen.

Jysk har i mange år bestået af de to forretningsenheder: Dänisches Bettenlager, der drev butikker i de tysktalende lande samt Frankrig, Italien, Spanien og Portugal, og Jysk Nordic, som har stået for butikkerne i Skandinavien og det øvrige Europa og i lande som Vietnam, Canada og Kuwait i samarbejde med franchisetagere.

Men 1. september i år blev de to forretningsenheder lagt sammen til én under navnet Jysk og med Jan Bøgh som adm. direktør for det samlede selskab.

Og selv om købmanden nu er borte, slår Jan Bøgh fast, at Jysk vil arbejde ufortrødent videre mod at nå Lars Larsens vision om 5.000 butikker på verdensplan ved at åbne 100 butikker om året.

Han har bl.a. planer om, at placere flere Jysk-butikker i Østeuropa og Sydeuropa. Derudover går Jysk i april ind i Rusland.

»Rusland er vores nye land, hvor der jo er mindst 100 millioner mennesker, som potentielt kan være vores kunder. Vi har 56 butikker i Ukraine og også er i Hviderusland og Polen, så vi tror på, at Rusland er et godt match for os,« siger Jysk-topchefen, der åbner fire test-butikker til en start.

Stifteren af Jysk-imperiet, Lars Larsen, døde i august, 71 år gammel, efter at være blevet ramt af fremskreden leverkræft. Lars Larsens søn, Jacob Brunsborg, har overtaget formandsrollen i Jysk Holding. Men generationsskiftet betyder ikke, at der bliver skruet ned for ned for investeringerne, lyder det fra Jysk-topchefen.

»Vores nye bestyrelsesformand Jacob Brunsborg, har igennem mange år været en del af alle større beslutninger vedrørende Jysk. Derfor har Lars Larsens bortgang heller ikke betydet, at vi ændrer kurs eller sætter tempoet ned,« siger Jan Bøgh, der også næste år går efter at vokse 10 pct.

»Nogle gange lykkedes det, og andre gange lykkedes det ikke, men vi holder barren højt,« siger han.