Norges rigeste i kæmpe nedtur

Han har været god for mere end 100 milliarder kroner, men nu er smilet stivnet hos den norske skibsreder og laksekonge, John Fredriksen. Coronakrisen har sendt hans selskab Seadrill ud i store vanskeligheder, og alene i første kvartal lød tabet på mere end ti milliarder danske kroner.

76-årige John Fredriksen er den største ejer af nogle af Norges største selskaber som blandt andre laksegiganten Mowi, tankrederiet Frontline og det kriseramte rigselskab Seadrill.

Seadrill er konkurrent til danske Maersk Drilling. Det danske selskab er også presset af den svære situation, men står langt bedre, fordi det ikke på samme måde kæmper med en stor gæld.

Seadrill var ellers en stor succes. På mindre et årti havde John Fredriksen været med til at opbygge selskabet til at være det største i branchen målt på markedsværdi. Men tingene ændrede sig helt efter det store kollaps i olieprisen i sommeren 2014.

Siden fulgte en omstrukturering af industrien, som Fredriksen har beskrevet som den største udfordring i hans karriere. Han stod bag den efterfølgende rekonstruktion, hvor hedgefonde og andre investorer skød over syv milliarder kroner ind i Seadrill.

Men lige lidt hjalp det. Underskuddene er fortsat, og alene i 2019 tabte Seadrill otte milliarder kroner. John Fredriksen gik efterfølgende af som bestyrelsesformand, og hans farvel til Seadrill markerede afslutningen på 14 år i spidsen for bestyrelsen.

John Fredriksen, der siden 1978 har boet i London, voksede op i den østlige del af Oslo som søn af en svejser. Da han i 1961, som 16-årig, begyndte som skibsmægler, havde han ingen uddannelse. Han arbejdede blandt andet i New York, men vendte tilbage til Oslo, hvor han begyndte hos mæglerfirmaet A.O. Andersen.

I midten af 1970erne stiftede han sammen med tre andre skibsmæglerfirmaet Northern Shipping, der blandt andet fik opgaver i Libanon. I 1980erne tjente han store summer på at lade sine tankskibe tage de risikable ture ind i Den Persiske Golf og fragte olie under krigen mellem Iran og Irak.

Senere tabte han stort set alt – blandt andet efter en sag, hvor han i 1986 sad varetægtsfængslet i 113 dage for angiveligt at lade sine tankskibe bruge af råolien i lasten til brændstof. Sagen blev henlagt i 1990, men kostede ham millioner i bøder og forlig og efterlod ham angiveligt plaget af klaustrofobi.

Fredriksen begyndte forfra og stiftede Frontline, der er et af verdens største tankrederier. Han har også skabt store summer på lakseopdræt gennem virksomheden Mowi, der er verdens største fiskeopdrætter.

Fredriksen er bosiddende i London og er cypriotisk statsborger, efter at han i 2006 valgte at frasige sig sit norske statsborgerskab, fordi han var utilfreds med det norske skattesystem. Han har tvillingedøtrene Kathrine og Cecilie (født 1983), som han fik sammen med sin nu afdøde hustru, Inger Katharina Astrup Fredriksen.