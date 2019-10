Nordjyder sælger vin til 200.000 kroner flasken: »Nogle mennesker har bankbøger, som bugner helt utrolig meget«

Omkring 20-30 af verdens 1.000 rigeste mennesker køber vin i Aalborg.

Nordjyderne hos danske Rare Wine Holding har en stribe kunder, der står på Forbes' liste over verdens 1.000 rigeste mennesker.

Sjælden vin, champagne og whisky har vist sig at være en god forretning for de tre danske selskaber Rare Wine, Rare Wine Invest og Dansk Toldoplag, der er samlet under koncernen Rare Wine Holding. Det viser nye regnskabstal for 2018/2019.

Her nåede man en omsætning på 413 millioner kroner og et resultat på 27,4 millioner kroner før skat. Dermed har selskaberne løftet omsætningen med 68 procent og overskuddet med næsten 155 pct. Sidste år (2017/2018) var de tilsvarende tal for omsætningen på 245,6 millioner kroner og resultatet 10,8 millioner kroner.

Anders Børsen, der sammen med partneren Rasmus Nielsen tegner de tre selskaber, betegner over for Berlingske tallene som »et rekordregnskab« og erklærer sig »ganske godt tilfreds«.

Stadig bedre investering

Berlingske har tidligere beskrevet, hvordan blandt andet vin kan være en populær investering som supplement eller alternativ til aktier og andre værdipapir.

Det bekræfter den seneste rapport fra The Knight Frank Luxury Investment Index, der viser, at luksusvin som investering over de seneste ti år er steget 142 pct. i værdi. Blot over de seneste 12 måneder er værdien steget med ni pct.

Verdens 100 fineste vine er steget 32 pct. i værdi over fem år ifølge et britiske indeks over fine vine »Liv-ex«.

Den tendens oplever de også hos Rare Wine. Her har man groft sagt to typer af investorer.

»Det er typisk formuende danskere, som ønsker at placere deres penge flere steder end i aktier, obligationer, kontanter, ejendomme og dermed sprede deres investeringsrisiko. Vin hører til i den mere kapitalbevarende ende af skalaen,« siger han og tilføjer:

»Den anden kundetype er typisk enten en professionel vinhandler i eller uden for Europa. Eller det vi kalder en global supersamler. De hører typisk til blandt verdens absolut rigeste. Vi har 20-30 kunder, der handler mere eller mindre direkte hos os, som er på Forbes' top 1.000-liste,« siger han.

Vin til 200.000 kroner

Forretningen uden for Aalborg går på tre ben. Dels sælges sjælden og dyr vin, champagne og whisky, der skal drikkes. Dels hjælper man kunder med at investere i flasker. Og ikke mindst tilbyder man en professionel oplagring af de kostbare flasker.

I øjeblikket har lageret i Nordjylland flasker for mere end 185 millioner kroner liggende. Det svarer til en stigning på knap 50 pct. i forhold til året før.

Den gennemsnitlige investerede vinportefølje er ifølge selskabet på 600.000 kroner, mens den største investor har for 21,2 millioner kroner på sit lager.

Den dyreste enkelte flaske vin i almindelig 0,7-liters størrelse står til 200.000 kroner.

Er det et investeringsobjekt, eller drikker jeres kunder også vin i den prisklasse?

»Det er der masser, der drikker. Det er bare de fleste, inklusive dig og mig, der har lidt svært ved at have fantasi til, at man kan finde på det. Men der er jo nogle mennesker, der har nogle bankbøger, som bugner helt utrolig meget. Hvis man har en egenkapital på 100 milliarder kroner og tjener fem milliarder om året, så kan man jo drikke lige så mange af de flasker, man har lyst til, uden at det reelt kan mærkes på noget som helst,« siger Anders Børsen.