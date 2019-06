Nordens største prisjæger går ind på det danske marked

Et af de mest prisbesvidste folkefærd får snart endnu et værktøj til at finde de billigste bukser, sko og legoklodser på nettet.

I denne uge går Nordens største prisportal, Prisjagt, nemlig ind på det danske marked, hvor portaler som Pricerunner og Pricepusher i dag er til stede.

»Danmark er et modent marked med prisbevidste forbrugere, og det passer godt til vores service,« siger Carl Vult von Steyern, nordisk chef hos Prisjagt, der er ejet af Norges største mediekoncern, Schibsted Media Group.

På Prisjagt kan forbrugerne foruden priser også sammenligne produktegenskaber og læse andre brugeres anmeldelser inden for kategorier som elektronik, tøj og legetøj.

»Vi vil gerne give forbrugerne et transparent overblik. I modsætning til mange af vores konkurrenter har vi ingen indkøbskurve på siden, vi lader ingen butikker eller produkter komme højere op i resultatfeltet, og vi indekserer alle, uanset om forhandlerne annoncerer hos os eller ej,« siger Carl Vult von Steyern.

Vil være danskerne foretrukne prisportal

Prisportalen havde i 2018 en omsætning 315 mio. kr. 70 pct. af omsætningen får Prisjagt fra virksomheder, der betaler for, at portalen i dens prisoversigt over de enkelte varer linker direkte til virksomhederne hjemmeside. Jo mere trafik, Prisjagt sender til forhandlerne, jo mere skal virksomhederne betale.

»Så hvis det skal være nemt for forbrugerne at komme ind på virksomhedernes hjemmesider, skal de betale os. Forbrugerne kan stadig se alle priserne, mens de skal selv gå ind på deres hjemmesider og finde varen,« siger Carl Vult von Steyern.

Derudover tjener Prisjagt penge på, at virksomhederne køber annoncer på portalen, samt på de data, som prisportalen indsamler om forbrugernes adfærd og sælger videre til virksomhederne.

Prisjagt er forbrugernes foretrukne portal i de andre nordiske markeder, og Carl Vult von Steyern har en ambition om, at den også skal være danskernes foretrukne prisportal inden for tre år.

»Eftersom vi har vundet i vores kernemarkeder, tror vi på, at vi også kan vinde og blive størst i Danmark. Vi går all in på Danmark, for så er vi i alle nordiske lande. Det gør det lettere at sælge os selv til både nordiske forhandlere, men også til internationale, fordi vi kan sige, at vi dækker hele Norden,« siger han.

FAKTA Nordens største prisportal Prisjagt er Nordens største uafhængige informations- og sammenligningstjeneste.

Prisportalen startede i 2002 og er ejet Norges største mediekoncern, Schibsted Media Group.

I 2018 steg omsætningen med 18 procent til 315 mio. kr.

Tjenesten er i dag tilgængelig i Sverige, Norge, Danmark, New Zealand, Finland, Frankrig, Italien, Polen, Irland og Storbritannien.

Norden er et af de mest modne e-handelsmarkeder i Europa. Her er Danmark det næststørste e-handelsmarked. I 2018 handlede danske forbrugerne for 56,2 mia. kr. ifølge rapporten E-handeln i Norden. Desuden foretrækker hver tredje dansker, ligesom nordmændene, at foretage deres indledende research før et køb. FOLD UD

Danskerne er flittige brugere af prisportaler. To ud af tre forbrugere bruger prisportaler mindst hver tredje måned. Flybilletter, hvidevarer, hoteller og IT-udstyr er de kategorier, der bliver søgt flittigst på, viser en opgørelse fra Forbrugerrådet Tænk.

Dorte Wimmer, der er forbruger- og detailhandelsekspert fra analysehuset Retail Institute Scandinavia mener, at der er plads til endnu en spiller i markedet for prisportaler.

»Der er ingen tvivl om, at prissammenligningssites er et hit hos forbrugerne. De danske forbrugere er ekstremt prisfokuserede, når de handler, og de søger mere og mere viden, inden de foretager et køb. Vi ser endda, at flere og flere står i butikkerne og tjekker ud online, om man kan finde varerne billigere andre steder,« siger hun.

Vil slå Amazon og Google med transparens

Også Google og Amazon, der endnu ikke har en dansk hjemmeside, har prissammenligningstjenester, og det er særligt dem, Carl Vult von Steyern ser som konkurrenter.

»For jeg tror ikke, at den lokale konkurrence er helt så udviklet, som den er i f.eks. Sverige, og vi kan se, at Google Shopping og Amazon tager mange flere brugere, så for os handler det ikke om at konkurrere med de lokale, men om via vores lokale islæt at konkurrere med de globale aktører,« siger Carl Vult von Steyern, der mener, at prisportalen har en chance i konkurrencen mod giganterne.

»Vi kan konkurrere på kvalitet og transparens. Vi giver forbrugerne et komplet overblik over markedet og er ikke en markedsplads, der er drevet af annoncer. Samtidig tilfører vi andre værdifulde ting som anmeldelser og tests af varerne,« siger den nordiske chef, der også tror, at markedet for prisportaler vil vokse.

»Så vi tror også på, at der er plads til flere prisportaler,« siger han.

Dorte Wimmer mener, at det er et godt tidspunkt for Prisjagt at gå ind på det danske marked.

»Prisjagt har lige nu et vindue til at komme ind på det danske marked, men lige så snart Amazon åbner for deres loyalitetsprogram Prime, som man endnu ikke kan bruge i Danmark, så vil det ændre forbrugernes adfærd på nettet radikalt,« siger hun og peger på erfaringerne fra USA, hvor de amerikanske forbrugere ikke er lige så flittige brugere af prisportaler eller Google som herhjemme.

»Alle dem, der har Prime-medlemsskab, som giver forbrugerne gratis fragt på varer, starter deres søgning på Amazon, så Amazon æder en stor del af trafikken,« siger hun.

Hun mener derfor også, at Prisjagt bør frygte giganterne – og særligt Amazon.

»Nogle forbrugere kan godt regne ud, at virksomhederne har betalt for de gode placeringer. Men mange er ikke klar over det. Og forbrugerne har jo tilsyneladende ikke et større problem med det, eftersom Amazon er det mest brugte site i USA. Men Prisjagt har en mulighed for at skabe en position, inden Amazon kommer til Danmark,« siger hun.