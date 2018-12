Netto sætter med butik nummer 500 fed streg under sejr i discountkrig

Der har de seneste år udspillet sig en benhård hård kamp på det danske dagligvaremarked, som har allerflest kvadratmeter supermarked pr. indbygger i Europa.

Særligt blandt de danske discountkæder har fronterne været trukket hårdt op, og kampen om kunderne har kostet koncernerne Coop, Dagrofa og Aldi dyrt.

Som den helt store sejrherre står Netto-kæden, der er ejet af Salling Group. Kæden havde i 2017 sit stærkeste år nogensinde og åbner i dag sin butik nummer 500 i Danmark.

»Netto har vundet, fordi de har gjort rigtig mange ting rigtigt igennem årene. De har accelereret hurtigt og åbnet mange butikker, så de fleste forbrugere nu har et forhold til kæden og dens billige priser,« siger Henning Bahr, der er detailhandelsekspert og adm. direktør for analysehuset Retail Institute Scandinavia.

Han peger på, at de 500 butikker blot er en midlertidig milepæl.

»De investerer voldsomt i deres nye koncept, hvor de forsøger at blive relevante for kunderne og vil åbne flere butikker, så de har store ambitioner og sover ikke i timen,« siger han.

Fakta og Aldi haler efter

De seneste ti år har stået på et discountboom i Danmark. Hvor de danske lavpriskæder i 2007 omsatte for 28,1 mia. kroner, var deres omsætning ti år senere steget til 45,8 mia. kroner, hvilket er en stigning på 63 pct.

Samtlige kæder har undervejs skruet markant op for antallet af butikker, men flere kæder har måttet indse, at der er ikke plads til helt så mange discountbutikker i Danmark.

Hårdest er det gået ud over Dagrofas kæde Kiwi, som sidste år trak stikket og lukkede alle 103 Kiwi-butikker. En lukning, der ventes at give Dagrofa et milliardtab fordelt på to år. Også Fakta har i år lukket 47 butikker og har siden 2013 haft underskud.

Tyske Aldi har også været hårdt ramt af discountkrigen og har de seneste otte år haft et samlet underskud på halvanden milliard kroner. Så sent som i sidste uge fik Aldi 200 mio. kr. i kapitalindsprøjtning fra sin tyske ejer. Det er anden gang på under et halvt år, at Aldi Danmark får frisk kapital tilført i den størrelsesorden. Pengene skal denne gang bruges på at forandre 150 butikker landet over.

Omvendt klarer en anden discountkæde med tyske rødder, Lidl, sig godt i Danmark. Det skyldes ifølge Henning Bahr, at Lidl har haft gang i en omfattende modernisering af butikkerne, hvoraf de fleste har en god placering, mens de også har fået mange danske varer.

Henning Bahr fremhæver også Rema 1000 som en sejrherre. Kæden, der består af 304 butikker, er ejet af den stenrige norske Reitan-familie. Butikkerne solgte i 2017 dagligvarer til danskerne for 13,9 mia. kr. Det var 12,3 pct. mere end året før – og den højeste omsætning nogensinde.

»De har en forretningsmodel, hvor det er kædens selvstændige købmænd, der hele tiden er opmærksomme på, at butikken skal være fin og flot og klar til kamp,« siger han.

Forbrugerne dumper Netto i imagemålinger

Danskerne stiftede for første gang bekendtskab med discountbegrebet, da Aldi i 1977 åbnede den første butik i Danmark, hvor varerne stort set blev kørt ind i butikken på paller. I 1981 fulgte Netto med sit svar på en discountbutik.

Siden har discountbegrebet ændret sig, og alle kæderne arbejder på at gøre butikkerne mere lækre. Også Netto investerer massivt i at transformere butikkerne.

Kæden har de seneste år gennemlevet et paradoks. Den har aldrig tjent så mange penge eller haft så mange butikker som nu. Alligevel har danskerne placeret discountkæden i bunden af diverse kundemålinger, når oplevelsen af de danske supermarkeder er blevet vurderet.

Butikkerne roder, de har smalle gange og lange køer, har kritikken lydt. Men hos de prisbevidste danskere har butikkerne altså ikke rodet så meget, at de har droppet butikkerne med det gule logo.

»Det hænger sådan sammen, at danskerne for længst har taget Netto til sig, så de har en masse goodwill at tære på, og så er priserne på et niveau, hvor man nok heller ikke forventer så meget,« siger han og peger på, at kæden ikke har den goodwill for evigt.

»Så nu handler det om, hvordan de får bevaret forspringet,« siger han.

Og det har kæden ifølge Brian Seemann Broe, der er landechef i Netto, også fokus på.

»Vi og vores kunder er stadig glade for lave priser, men forventningerne til butikkerne er blevet højere. Derfor løfter vi også butiksstandarden markant, og vi kan se, at kunderne tager rigtig godt imod det,« siger han.