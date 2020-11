Mystisk rigmand skylder staten 87 millioner: »Han lever helt klart på første klasse«

Hammeren er faldet tungt over den tidligere Parken-investor og ejendomsmatador Patrick De Vela.

Efter et par ugers tilløb har Københavns Byret nu besluttet, at den fallerede finansmand skal betale lige godt 87 millioner kroner til den danske stat, repræsenteret ved Finansiel Stabilitet.

Det fremgår samtidig, at det ikke har været muligt at få fat på den forhenværende milliardær, der efter en voldsom konkurs for ti år siden forlod Danmark til fordel for Spanien.

Trods sit økonomiske kollaps og efterladte regninger i millionklassen har Patrick De Vela ifølge Berlingskes oplysninger levet et liv i luksus de seneste år med base ved sin bopæl i Sydspanien.

»Han lever helt klart på første klasse – eller måske nærmere på første klasse plus. Han skulle bare ud og have noget champagne. Og der kan jeg sige, at det fik han så også i de måneder, han var med på krydstogtsskibet.«

Berlingske har desuden talt med kilder, der på helt tæt hold har oplevet Patrick De Vela udfolde sig under en jordomsejling i begyndelsen af 2020.

Her skulle Patrick De Vela havde skilt sig ud i gruppen af danske turister ved at have et meget højt forbrug, bære dyre smykker og drikke champagne i litervis.

»Han lever helt klart på første klasse – eller måske nærmere på første klasse plus. Han skulle bare ud og have noget champagne. Og der kan jeg sige, at det fik han så også i de måneder, han var med på krydstogtsskibet,« siger en kilde, der var med rejsen, til Berlingske.

Flere danske gæster udtrykte på rejsen forargelse over, at Patrick De Vela kunne køre på med høj cigarføring trods sit store økonomiske krak i Danmark, der har efterladt staten med en kæmpe regning.

»Jeg tror godt, at han var klar over, at det ikke var så populært, men han gik ikke rundt og gemte sig. Han lignede i hvert fald ikke en mand, der skammede sig,« siger en kilde.

Ifølge Berlingskes oplysninger har den danske rigmand været på to forskellige jordomsejlinger over de seneste par år.

Det store kollaps

Patrick De Vela var i sin storhedstid – i hvert fald på papiret – god for i omegnen af fire-fem milliarder kroner. Siden måtte rigmanden i 2010 gå fra hus og hjem efter en økonomisk maveplasker af de helt store.

Patrick De Vela var helt ukendt i den danske offentlighed, indtil han i efteråret 2005 begyndte at købe voldsomt op i Parken Sport & Entertainment. På et tidspunkt sad Patrick De Vela på knap en tredjedel af aktierne i Parken.

Den fallerede finansmand blev i sine velmagtsdage kendt for – ud over sit ejerskab af Parken og sit navneskifte fra Steen Larsen til Patrick De Vela – at have holdt et fornemt bryllup, hvor Stig Rossen sang i kirken.

Ved samme bryllup optrådte den mangeårige Parken-boss Flemming Østergaard – også kaldet Don Ø – som Patrick De Velas forlover.

Flemming Østergaard også kendt som Don Ø var i 2008 forlover ved Patrick De Velas bryllup. I dag bor Patrick De Vela angiveligt i Spanien. Fold sammen Læs mere Læs mere

Efter at have opbygget en milliardformue på blandt andet at udvikle storcentre og sælge dem videre til etablerede spillere på ejendomsmarkedet, gik Patrick De Vela ned med et brag.

Nu er det så op til det statslige selskab Finansiel Stabilitet at kradse nogle af de 87 millioner kroner, han skylder, ind igen.

Og hvordan har staten så helt konkret tænkt sig at gøre det. Berlingske har spurgt Marianne Simonsen, der er direktør for jura og kredit i Finansiel Stabilitet.

»Jeg kan ikke udtale mig om den konkrete sag, men når vi anlægger en sag som denne, er det typisk for at sikre, at den ikke bliver forældet. Når der er nogen, der skylder os penge, prøver vi at finde ud af, om de har midler, som kan anvendes til at afdrage på gælden til os,« siger Marianne Simonsen, der påpeger, at det hele bliver mere kompliceret, hvis personen, der skylder penge, bor i udlandet.

»Der kontakter vi en advokat i det pågældende land, som så skal hjælpe os med at finde ud af, om der er noget at komme efter,« siger Marianne Simonsen.

Har I mistanke om det i denne sag?

»Jeg kan desværre ikke udtale mig om den konkrete sag.«

Hvad kan I gøre i en tænkt sag, hvor vi har en person, som har midler til rådighed i pengeinstitutter, der ikke har hjemme i Danmark?

»Der vil vi typisk bede en udenlandsk advokat om at hjælpe os.«

Kan du sige, om I har gjort det i den her sag?

»Nej, det kan jeg desværre ikke,« siger Marianne Simonsen.

Det har ikke været muligt for Berlingske Business at få kontakt til Patrick De Vela.