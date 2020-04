Muligt coronamiddel viser positive testresultater

Der er godt nyt fra den globale jagt på et middel mod coronavirus.

Et af de kendte midler, der er mest fokus på, viste onsdag et positivt delresultat i testforløbet, og det fik øjeblikkeligt selskabet bag, Gilead Sciences Inc., til at stige på futuresmarkedet, skriver nyhedsbureauet Bloomberg.

Lægemidlet Remdesivir har i amerikanske forsøg på National Institute of Allergy and Infectious Diseases vist gode testresultater. Nyheden er så positiv, at Gilead-aktien trækker stigninger i kursen på futures knyttet til større amerikanske indeks.

Det amerikanske forsøg kiggede på, om coronapatienter, der fik Gilead-lægemidlet, fik det bedre hurtigere, end patienter der fik en placebobehandling.

Omkring 800 patienter medvirker til at teste lægemidlet, som oprindeligt blev udviklet til at behandle andre coronavirusser som SARS, lige som det er blevet testet på ebola.

Dermed er det allerede godkendt til brug overalt i verden.

Det er ikke første gang, investorerne sender Gilead Sciences til tops på den amerikanske børs på baggrund af en coronakur.

Midt i april fik en lækket video fra et amerikansk hospital investorerne op af stolene, da forskeren Kathleen Mullane fra universitet i Chicago i videoen fortalte, at de fleste coronapatienter var blevet udskrevet fra hospitalet som følge af medicinen.

En talsperson fra samme universitet sagde dog efterfølgende, at det er for tidligt at drage konklusioner ud fra de begrænsede data, og at videoen var blevet publiceret uden tilladelse.

I Danmark er der også et stort internationalt forsøg med Remdesivir i gang. De første danske patienter har allerede fået lægemidlet.

Den europæiske del af forsøget omfatter i alt 30 hospitaler heraf syv i Danmark. Jens Lundgren, der er professor og overlæge ved Infektionsmedicinsk Klinik på Rigshospitalet, er koordinator på den europæiske del.