Morten Resens iværksættereventyr får medvind af politisk aftale: Fire initiativer sætter fut i startups

I maj 2018 indgik den tidligere regering en aftale med Dansk Folkeparti om at etablere et mere enkelt system til at hjælpe iværksættervirksomheder. Aftalen trådte i kraft 1. januar i år, og nu kommer de første resultater af aftalen:

Vækstfonden har indtil nu kastet 118 mio. kr. efter 68 forskellige virksomheder.

En af dem er GoLittle, en onlineguide til den nærmeste legeplads eller aktiviteter for børnefamilier, der er stiftet af den tidligere vært på Go' Morgen Danmark, Morten Resen.

»Vi havde brug for flere penge til at vækste yderligere, men følte ikke, at det var det rette tidspunkt at afgive ejerandele, fordi vi havde en masse ting i pipelinen. Lånet var derfor en god mulighed for en mellemfinansiering, så vi kunne fortsætte udviklingen,« siger han.

GoLittle fik tildelt et såkaldt Startlån med en låneramme på en mio. kr., men har kun benyttet halvdelen. Netop muligheden for at tilbyde forskelligartede lån er central for Vækstfonden.

Mange om millionerne

»Forskellige iværksættere har forskellige finanseringsbehov. Vi arbejder derfor på at favne bredt, så iværksætterne har forskellige muligheder at trække på. Derfor er det her en milepæl,« siger direktør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard.

Selv om forenklingsøvelsen overordnet set er positiv for iværksætterne, så er der også et »men«, mener Peter Kofler, som er bestyrelsesformand i Dansk Iværksætter Forening:

»Hundrede millioner lyder af meget, men når virksomhederne i snit får lidt over halvanden million, så er det måske ikke et jubilæum, hvor man skal slå brødet alt for stort op i forhold til det samlede kapitalapparat,« siger han.

Det maner Rolf Kjærgaard til jorden:

»Vi mener, det er tilfredsstillende både at nå ud til så mange og for så stort et samlet beløb. Man skal huske, at iværksættere på så tidligt et stadie kan få pengene til at række meget langt, og det er penge, som de skal bruge på at finde ud af, om der overhovedet er grundlag for at bygge en virksomhed,« siger han.

I gennemsnit svarer de hidtidige lån til, at hver virksomhed har fået 1,7 mio. kr. fra Vækstfonden.

Fire forskellige lån

Helt konkret foregår det gennem fire initiativer, som er målrettet helt tidlige iværksættervirksomheder, fra Vækstfonden og Innovationsfonden. Initiativerne skal udvide finansieringsmulighederne for danske iværksættere, så de har adgang til den rette kapital, uanset hvilket stadie deres virksomhed er på.

De fire initiativer Berlingske har bedt Vækstfonden komme med eksempler på, hvem der hidtil har fået del i de 118 mio. kr. 1. Startlån: En udvidelse af det kendte Vækstlån, som nu i højere grad målrettes tidlige iværksættere. Det er rettet mod virksomheder, der er kommercielt attraktive med potentiale for vækst, men som ikke er ventureegnede. Krav om 50 pct. medfinansiering fra private aktører. Eksempel: QuickOrder, som er et digitalt løn- og kassesystem til restaurationsbranchen. Med lånet har QuickOrder fordoblet antallet af medarbejdere. Derudover Morten Resens virksomhed, GoLittle. 2. Early Engagement-lån: Et konvertibelt lån målrettet selskaber med stort værdipotentiale, der er ventureegnede, men som endnu ikke har nok dokumenterede resultater. Investeringen skal bidrage til, at selskabet kommer til en reel ventureinvestering inden for et til to år. Investeringen er på 1-3 mio. kr. med et konvertibelt lån og ydes altid sammen med business angels, venturefonde eller andre private investorer. Eksempel: MeetinVR, som er en VR-virksomhed, der laver virtuelle mødelokaler, hvor man via en såkaldt avatar kan være tilstede i lokalet og på den måde kommunikere med de øvrige deltagere. 3. Business Angel Matching-lån: Målrettet business angels, som investerer egenkapital i selskaber i en tidlig fase. Vækstfonden undersøger og godkender business angels, som derefter med egenkapitalinvestering kan trække på lånefacilitet i forholdet 1:1. Eksempel: Blandt de 31 godkendte business angels er David Helgason, Jan Lehrmann, Jørgen Balle Olesen og Morten Strunge. 4. Forstærket fondsindsats: Vækstfonden indgår som en såkaldt cornerstone-investor i nye typer partnerskaber af private aktører. Eksempel: Et samarbejde med acceleratoren Rockstart AgriFood Fund, der arbejder inden for fødevareteknologi, hvor Vækstfonden er cornerstone-investor.

Vækstfonden har en samlet finansieringsramme på knap 440 mio. kr. over de fire år, aftalen løber. Ligesom Vækstfondens øvrige indsatser, så handler de nye initiativer også om at aktivere privat kapital – som minimum i forholdet 1:1.

Det samme har gjort sig gældende for GoLittle:

»Vi kom selv med en halv million fra vores eksisterende investorer. Det er bare nemmere end at skulle rundt med hatten i hånden, så aftalen har været fed for os og på det helt rigtige tidspunkt. Men man skal være påpasselig med det og være sikker på, at pengene kommer tilbage igen,« siger adm. direktør Morten Resen.

Blandt GoLittles investorer er to succesiværksættere, som også er kendt fra Løvens Hule, Jesper Buch og Birgit Aaby. GoLittle kom ud med et mindre millionunderskud i seneste regnskabsår, hvilket betegnes som »forventet« i opstartsfasen. Til gengæld forventes det nuværende regnskabsår at ende med et positivt resultat, fremgår det af regnskabet.

Et forenklet system

Peter Kofler fra Dansk Iværksætter Forening opfordrer til, at man skal være opmærksom på bl.a. transparens og bureaukrati, selv om han mener, at aftalens første måneder har været positive:

»Der er sund fornuft i, at man følger vækstrejsen bedre hos virksomhederne fra både Innovationsfonden og Vækstfondens side. Det kan være drønhamrende svært at vælge den rette investor,« siger han, men nævner samtidig, at renten er høj set i lyset af, at der er negative renter andre steder i samfundet.

Renten varierer fra lån til lån, men ligger på op mod ti pct. Det mener Rolf Kjærgaard dog, er helt fair set i lyset af risikoen ved investeringerne:

»Renten er passende, fordi den afspejler en risiko. Der er tale om virksomheder, som er meget tidlige i deres forløb, så der er stor risiko, og det skal afspejles i renten,« siger han.

Renten var også en stor overvejelse for Morten Resen.

»Det er dyre penge. Det var en opvejelse af, om vi kunne vækste lige så meget, som lånet ville koste os,« fortæller han.

Samtidig forklarer Morten Resen, at processen har været nem – hvilket var hele formålet med aftalen – selv om der er meget papirarbejde:

»Jeg var glad i processen. Det gik relativt hurtigt, selv om der er sygt meget papirarbejde i sådan noget. Det var fedt at møde nogle, som forstod, hvad vi lavede. Man kautionerer personligt for en del af lånet, og vi afrapporterer hvert kvartal i forhold til udviklingen.«

Rolf Kjærgaard fra Vækstfonden er tilfreds med investeringerne, men understreger, at kravene netop skyldes den risiko, der er, for at nogle af virksomhederne ikke lykkes.

»De kommende år vil det vise sig, hvor mange af planerne der lykkes, og hvor mange af virksomhederne der lykkes med at få fat i markedet og vækste. Vi regner med en stor del af dem, men vi ved også, at der vil være en del, som ikke klarer det, for sådan er naturen med tidlige virksomheder.«