Milliardærs vandselskab leverer nyt millionunderskud på vejen mod muligt industrieventyr

At opbygge en ny industrivirksomhed med produktion i Danmark koster dyrt. Det fremgår af det årsregnskab, som den danske producent af vandteknologi Aquaporin har offentliggjort.

Aquaporin, der har udviklet en ny, banebrydende membran baseret på et protein til vandrensning, kom ud af 2018 med det største underskud i virksomhedens 14-årige historie. Driftsunderskuddet landede på godt 77 mio. kr., mens resultatet efter skat blev et minus på 71,6 mio. kr.

Selv om der stadig er penge i kassen, har underskuddet gjort indhug i egenkapitalen, der er faldet fra godt 181 mio. kr. ved udgangen af 2017 til 111 mio. kr. ultimo 2018. Efterfølgende har Aquaporin i januar i år udvidet kapitalen med et beløb svarende til underskuddet efter skat fra nye og eksisterende investorer.

Underskuddet skyldes fortsat store investeringer i forskning og udgifter til at gøre virksomheden til en fuldblods industrivirksomhed med in house-produktion. Det er dyrt at etablere, da Aquaporin både skal etablere bioteknologisk produktion af aquaporin-protein og industriel produktion af den færdige membran, som gør det muligt at rense vand.

Samtidig har Aquaporin, der har den københavnske ejendomsmilliardær Mikael Goldschmidt og pensionsselskabet Danica som største aktionærer, brugt penge på at opnå forskellige certificeringer, som er nødvendige for at kunne sælge produktioner, ligesom selskabet har investeret i at åbne datterselskaber i Singapore og USA.

Global virksomhed med hovedkvarter i Danmark

»Vores målsætning er at skabe en global virksomhed med hovedkvarter i Danmark og med mere end 1.000 ansatte. Vi vil skabe en virksomhed, som på sigt kan blive en af velfærdssamfundets støtter, og så er der ingen genvej. Vi kan ikke skabe sådan en virksomhed ud fra en traditionel kapitalfondstankegang. Vi er nødt til at gøre det, der er rigtigt på langt sigt,« siger adm. direktør i Aquaporin Peter Holme Jensen.

CEO og medstifter af Aquaporin »Vores målsætning er, at skabe en global virksomhed med hovedkvarter i Danmark og med mere end 1000 ansatte. Vi vil skabe en virksomhed, som på sigt kan bliver en af velfærdssamfundets støtter, og så er der ingen genvej«

Det kan ifølge Peter Holme Jensen kun lade sig gøre, fordi Aquaporin har nogle pengestærke investorer, som tænker langsigtet og deler ambitionen om at skabe en global industrivirksomhed med hovedkontor og både forskning og udvikling og produktion i Danmark. Ud over Mikael Goldschmidt drejer det sig om pensionsselskabet Danica og den kinesiske investor, InterChina Water Treatment fra Hongkong.

»Aquaporin kunne sagtens blive solgt til amerikanerne i dag. Og vi kunne sagtens tage en mindre del af værdikæden in house, end vi har gjort. Men vi har valgt den kapitaltunge løsning, fordi det er det rigtige at gøre på langt sigt,« siger Peter Holme Jensen, der ikke er ked af at indrømme, at udviklingen af virksomheden har taget længere tid, end oprindelig antaget.

»Det er klart, at der har været udfordringer hen ad vejen. Da vi begyndte med at udvikle Aquaporins teknologi, troede vi, at det skulle tage fem år. Det tog otte. Så troede vi, at vi skulle gå fra laboratorium til produktion på to år. Det tog tre år. Men nu er vi i produktion,« Peter Holme Jensen.

Nu handler det om at få gang i salget af Aquaporins vandrensningsløsninger, som henvender sig til flere forskellige målgrupper, både industrielle som f.eks. tekstilindustrien, store offentlige kunder som f.eks. store vandrensningsanlæg og mere forbrugerorienterede industrier som f.eks. producenter af vandautomater.

Foreløbig har Aquaporin i 2018 landet to kommercielle partnerskaber med »globalt førende koncerner inden for deres område«. Navnene er omfattet af fortrolighed.

Aquaporin håber at lande flere partnerskabsaftaler i løbet af 2019, men hvornår og hvor meget det vil komme til at afspejle sig i form af omsætning i 2019, tør Aquaporins ledelse endnu ikke spå om. Ting tager tid, også når det handler om at komme i gang med salget.

»Vi kommer også til at accelerere vores salg så meget som overhovedet muligt ind i de forskellige industri- og consumersegmenter. I forhold til kommerciel vækst har vi lært, at vandindustrien er en meget konservativ og hård industri at komme ind i. Men når du er derinde, så har du virkelig også et langsigtet fundament,« siger Peter Holme Jensen.

Ingen forhindringer for at komme ind på markedet

Forhindringerne fremadrettet er da til at overskue, mener investorernes repræsentant, næstformand i Aquaporins bestyrelse, Søren Bjørn Hansen. Søren Bjørn Hansen er også viceadm. direktør i M. Goldschmidt Holding og dermed Mikael Goldschmidts højre hånd.

»Når vi står her i begyndelsen af 2019, kan vi tjekke alle de lavpraktiske bokse af. Der er ikke længere forhindringer for at komme ind på markedet med vores produkter. Nu handler det om at få testet de konkrete produkter hos de forskellige kunder over hele verden. Det kan tage tre måneder for nogle, seks måneder for andre, men vi er rigtig godt i gang,« siger Søren Bjørn Hansen.

Det har tidligere været fremme i flere medier, at Aquaporin arbejder på en børsnotering. Det ønsker hverken Peter Holme Jensen eller Søren Bjørn Hansen at kommentere. Ifølge Berlingskes oplysninger er planerne dog ikke taget af bordet som en vej til at sikre, at Aquaporin forbliver på danske hænder.

»Jeg synes, vi er i gang med at lave noget helt unikt, og i gang med at skrive dansk industrihistorie. Så kan man godt ryste på hånden og give op halvvejs, hvis man har lyst til det. Men det har vi ikke lyst til. Vi vil gerne prøve at gøre det anderledes,« siger Peter Holme Jensen.