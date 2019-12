Milliardærs nye bank tilbyder rente på 1 pct. – men vær på vagt

Mens en række banker opkræver penge, når private sætter penge i banken, går Danmarks nyeste bank i stik modsat retning.

Navnet er Facit Bank, som er en netbaseret nichebank, der gik i luften torsdag formiddag. Banken slår sig op på at tilbyde positive renter i en tid, hvor mange banker har indført minusrente på indlån.

Konkret tilbyder den nye bank en indlånsrente på op til én pct., hvis en kunde binder sine penge i hele fem år. Binder kunden sin formue i tre år, får man 0,25 pct. i indlånsrente. Man kan maksimalt indsætte 745.000 kroner, som er samme grænse som indskydergarantien.

»I en tid, hvor de mange traditionelle banker arbejder med negative renter på indlån, vil vi gerne tilbyde positive renter på indlån op til 745.000 kroner. Til gengæld betyder det, at kunderne skal lade pengene stå i tre eller fem år. Vi vil løbende følge markedet for indlånsprodukter, så vi hele tiden kan tilbyde konkurrencedygtige produkter,« siger bankdirektør Jesper Lyhne i en pressemeddelelse.

Der er dog et par væsentlige ting, som kunder skal være opmærksomme på, mener Marlene Nørgaard Carolus fra den finansielle prisportal Mybanker.

Hun vurderer, at Facit Bank er ude med et konkurrencedygtigt indlånsprodukt, som for den almindelige dansker måske kan være en smule svært at forstå.

»Produktet kan nok opleves lidt komplekst. Vi husker ikke at have set modellen før. Produktet er rullende i fem år, hvilket gør det fleksibelt i forhold til at sætte penge ind. Men det har 60 måneders opsigelse, hvilket jo er modsat fleksibelt,« siger Marlene Nørgaard Carolus, adm. direktør i Mybanker.

Fordel kan blive mindre

Facit Bank forrenter kunders penge med udgangspunkt i Nationalbankens indskudsbevisrente, der lige nu er minus 0,75 pct. Skulle Nationalbanken fortsætte med at nedsætte renten, så minimeres den positive fordel for kunderne.

»Med andre ord: Hvis Nationalbanken kommer med negativ rente på mere end minus 1,75, går man i negativ. Så spørgsmålet er, om man som borger vurderer det for sandsynligt inden for fem år fra nu ved fem års binding,« siger Marlene Nørgaard Carolus.

Det er den fynske milliardær og erhvervsmand Niels Thorborg, der har tilføjet Facit Bank til sin i forvejen store portefølje af forretningsområder i 3C-koncernen. Rigmanden står i forvejen bag L'Easy, ejendomme, robotter og fodboldklubben OB.

»Det er en stor dag for alle i 3C-koncernen. Arbejdet begyndte for et år siden, og det er kun 14 uger siden, vi fik udstedt vores banklicens, så det har været en kæmpemæssig kraftanstrengelse fra alle for at blive klar til i dag. Det er jeg stolt af, og så glæder jeg mig naturligvis meget til at se, hvordan kunderne tager imod Facit Bank,« udtaler Niels Thorborg.

Forbrugslån på vej

Facit Bank med hovedsæde i Odense har ingen fysiske filialer og skal ses som et supplement til en kundes nuværende bank. Den nye online-bank tilbyder for eksempel ikke billån eller realkreditlån. Til gengæld kan Facit Bank snart tilbyde udlån.

»Det sker gennem L'Easy og D:E:R, som har gjort det gennem mange år, og fremover bliver det altså i tæt samarbejde med Facit Bank,« siger bankdirektør Jesper Lyhne.

Seniorøkonom hos Forbrugerrådet Tænk Morten Bruun Pedersen stiller sig umiddelbart skeptisk over for bankens forretningsmodel.

»Man får noget indlån, som man kan låne dyrt ud til forbrugslån. De årlige omkostninger i procent (ÅOP, red.) ligger på 15,3-32,5 pct., og det er nogle rimeligt høje marginer,« siger Morten Bruun Pedersen.

Facit Bank har tidligere luftet en ambition om at få over 100.000 kunder i Danmark, Norge og Sverige.